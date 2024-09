Trotz der Mehrdeutigkeit rund um den Einbruch des Libanon-Pager-Systems, gibt es mehrere Fakten über unsere persönlichen digitalen Gadgets.

Die aktuelle Situation entwickelt sich weiter, wobei die Ursache der Explosionen noch nicht offiziell bestätigt wurde. Expertenanalysen, die CNN zur Verfügung gestellt wurden, deuten darauf hin, dass die Explosionen durch Manipulation der Geräte und nicht durch eine mögliche Cybersecurity-Lücke ausgelöst wurden, die dazu führen könnte, dass Lithium-Batterien überhitzen und explodieren. Keine der Theorien wurde jedoch von den Behörden unterstützt.

In einfachen Worten: Ihr Kommunikationsgerät ist vor Explosionen sicher, es sei denn, es wurde physisch manipuliert und mit Sprengstoff versehen, wie Expertenmeinungen, die CNN zur Verfügung gestellt wurden, besagen.

Diese Explosionen fanden während einer längeren Phase von Vergeltungsmaßnahmen zwischen Israel und Hezbollah statt, die auf den Konflikt zwischen Israel und Hamas folgten. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben sich dazu nicht geäußert, während Hezbollah und die libanesische Regierung Israel dafür verantwortlich machen.

Pager, drahtlose Geräte, die Nachrichten ohne Internetverbindung übertragen, sind zwar in ihrer Beliebtheit gesunken, bleiben jedoch in Sektoren wie dem Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung.

Justin Cappos, ein Cybersecurity-Professor an der NYU, erwähnte, dass es zwar theoretisch möglich ist, verschiedene Batterien, einschließlich Lithiumbatterien, die bekannt dafür sind, dass sie Feuer fangen können, zu schädigen, dass die betroffenen Geräte jedoch anscheinend absichtlich so konstruiert wurden, dass sie bei Aktivierung detonieren, was nicht typisch für Pager ist.

Cappos warnte vor berechtigten BedenkenRegarding battery safety, the National Fire Protection Association has guidelines for handling lithium batteries, such as proper disposal. The association advises users to stop using devices with lithium-ion batteries if they exhibit any signs of damage, as such circumstances pose a fire or explosion risk.

Notably, Samsung had issued a global recall for the Galaxy Note 7 in 2016, citing battery-related issues that triggered fires and, in some instances, explosions. While media reports were numerous, they did not exceed thousands and were not simultaneous.

In 2016, approximately 500,000 hoverboards were also recalled due to fire and explosion hazards, according to the US Consumer Product Safety Commission.

The specific type of battery used in the pagers remains unknown. A Lebanese security source reported that Hezbollah had recently purchased the devices.

