Trotz der Befürchtungen einer Verlangsamung, schiebt der amerikanische Wirtschaftsmotor weiterhin stark voran.

Verbraucherausgaben in US-Einzelhandelsgeschäften stiegen im August um 0.1 % im Vergleich zum Vorjahr, wie am Dienstag von der Handelsabteilung bekannt gegeben wurde. Diese Wachstumsrate ist deutlich niedriger als die revidierte Steigerung von 1.1 % im Juli, liegt aber über der erwarteten Abnahme von 0.2 %, wie in einer Umfrage von FactSet prognostiziert. Diese Daten berücksichtigen jedoch keine Anpassungen für Inflation.

Dieser leichte Anstieg des Einzelhandelsumsatzes ist ein positives Zeichen für die Wirtschaft des Landes, da der Verbraucherausgabenanteil etwa zwei Drittel des US-Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Einzelhandelsumsätze machen einen erheblichen Teil der gesamten Verbraucherausgaben aus.

Die Einzelhandelsumsatzzahlen vom Dienstag sind der letzte wichtige Wirtschaftsdatenpunkt vor der Ankündigung der Leitzinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Ungeachtet dieser neuesten Daten ist eine signifikante Änderung der erwarteten Zinssenkung unwahrscheinlich.

Der positive Einzelhandelsumsatz könnte potenziell verschiedene Unternehmen, die von Verbraucherausgaben abhängen, ankurbeln. Trotz der niedrigeren Wachstumsrate zeigt die Wirtschaft weiterhin Resilienz gegenüber schwankenden Wirtschaftskennzahlen.

