- Tropische Wildnisbasen mit hochwertiger Fernsehgeräte.

Nach der Premiere von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf dem Streaming-Dienst RTL+ am Vortag verlief auch die TV-Ausstrahlung auf RTL am 16. August erfolgreich. Der Sender schnitt in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen gut ab und zog rund 830.000 Zuschauer an, was einem Marktanteil von 21,6 Prozent entspricht. Selbst ZDF mit der DFB-Pokal-Partie zwischen FC Bayern München und SSV Ulm, die einen Marktanteil von 18,9 Prozent hatte, wurde übertrumpft.

Allerdings konnte der TV-Dschungel nicht mit der Vorherrschaft von "König Fußball" in der Gesamtzuschauerzahl mithalten. Das DFB-Pokal-Spiel führte den Tag mit etwa 4,0 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,9 Prozent an. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Legenden gegen den Dschungel" hatte einen Marktanteil von 12,1 Prozent und rund 2,2 Millionen Zuschauer. Wie viele Zuschauer die Premiere auf RTL+ gesehen haben, bleibt unklar, da dort auch die aktuelle Folge des TV-Dschungels am Freitag ausgestrahlt wurde.

Für die Sommerstaffel hat RTL eine prominent besetzte Besetzung angekündigt, was den Titel "Legenden gegen den Dschungel" erklärt. Die Teilnehmer sind allesamt Prominente mit vorheriger Show-Teilnahme, darunter Moderator Mola Adebisi (51), Model und DJ Giulia Siegel (49), TV-Persönlichkeit Daniela Büchner (46) und ehemaliger Fußballspieler Thorsten Legat (55).

Die Show wird von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) moderiert.

Der TV-Dschungel geht am Samstag um 20:15 Uhr weiter. Tägliche Episoden werden bis zum 1. September auf RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Episoden bereits einen Tag früher verfügbar.

Die Show "Legenden gegen den Dschungel" auf RTL+ folgt der RTL-TV-Ausstrahlung und nutzt die digitale RTL-Plattform RTL Right-To-Left (RTL), um den Zuschauern einen frühen Zugriff auf die Episoden zu ermöglichen. Trotz der frühen Veröffentlichung zog das DFB-Pokal-Spiel noch mehr Zuschauer vor dem traditionellen Fernseher an.

Im digitalen Bereich können die Zuschauer die täglichen Episoden des TV-Dschungels auf RTL+ einen Tag vor der Fernsehausstrahlung erwarten.

