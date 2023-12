Tropensturm Ian erreicht auf seinem Weg nach Florida voraussichtlich die Stärke der Kategorie 4

Nach Angaben des National Hurricane Center befand sich Ian am Samstag um 18 Uhr etwa255 Meilen südlich von Kingston, Jamaika, und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 16 Meilen pro Stunde nach Westen. "Für die nächsten Tage wird eine erhebliche Verstärkung vorhergesagt", so das Zentrum.

Die Vorhersage zeigt Ian "als großen Hurrikan über dem östlichen Golf, wenn er sich der Westküste Floridas nähert", nachdem er kurz über Kuba in oder nahe der Stärke eines großen Hurrikans vorbeigezogen ist, so das Zentrum am Freitag. Dem jüngsten Vorhersagekegel des Hurrikanzentrums zufolge könnten der gesamte Florida Panhandle und fast die gesamte Westküste des Staates gefährdet sein.

Nachdem er sich über Nacht verstärkt hat, hat Ian - früher als Tropische Depression Neun bekannt - maximale anhaltende Winde von 45 mph (75 km/h) und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Tage den Status eines Hurrikans erreichen, wenn er sich am frühen Montag den Cayman-Inseln nähert.

Es wird erwartet, dass sich Ian dann rasch zu einem Hurrikan der Kategorie 3 verstärkt, bevor er am frühen Dienstag das westliche Kuba erreicht. Die Bedingungen für eine weitere Verstärkung sind äußerst günstig, und die Vorhersage des Nationalen Hurrikan-Zentrums lässt Ian nun zu einem Hurrikan der Kategorie 4 über dem Golf von Mexiko werden.

"Da Ian voraussichtlich nicht lange über Kuba bleiben wird, ist aufgrund der Landinteraktion nur eine geringe Abschwächung zu erwarten", erklärte das Hurrikanzentrum.

Die Vorhersagemodelle am Samstagnachmittag variierten in der Frage, wo Ian an der Küste Floridas landen könnte. Das europäische Modell zeigt Landfall in der Nähe von Tampa am Donnerstagmorgen, während das amerikanische Modell Landfall in der Nähe von Pensacola am Freitagmorgen zeigt. Auch die Zugbahn Mitte nächster Woche ist noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die offizielle Zugbahn des Hurrikanzentrums teilt den Unterschied zwischen den Modellen und zeigt Landfall nördlich von Tampa am Donnerstagmorgen.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis weitete am Samstag eine Notstandsanordnung von 24 Bezirken auf den gesamten Bundesstaat aus und begründete dies mit den "vorherrschenden Bedingungen, die voraussichtlich eine Katastrophe größeren Ausmaßes darstellen werden."

"Die Florida Division of Emergency Management, die mit dem National Hurricane Center zusammenarbeitet, um die Wettervorhersagen zu bewerten, hat festgestellt, dass ein anhaltendes Risiko von gefährlichen Sturmfluten, starken Regenfällen, Sturzfluten, starken Winden, gefährlicher See und vereinzelten Tornados für die Halbinsel von Florida und Teile des Florida Big Bend, Nordflorida und Nordostflorida besteht", heißt es in der Anordnung.

Im Rahmen des Notstandsbefehls auf Bundesstaatsebene werden die Mitglieder der Nationalgarde von Florida aktiviert und in Bereitschaft versetzt, um auf Befehle zu warten.

Präsident Joe Biden hat am Samstag eine Katastrophenerklärung für den Tropensturm genehmigt, der den Bundesstaat voraussichtlich noch in dieser Woche als Hurrikan erreichen wird.

"Die Maßnahme des Präsidenten ermächtigt das Heimatschutzministerium, die Federal Emergency Management Agency (FEMA), alle Katastrophenhilfsmaßnahmen zu koordinieren, die den Zweck haben, die durch den Notfall verursachte Not und das Leiden der örtlichen Bevölkerung zu lindern", so das Weiße Haus in einer Pressemitteilung.

Ian könnte der erste große Hurrikan in Florida seit vier Jahren sein

Sollte sich Ian zu einem Hurrikan der Kategorie 3 oder höher verstärken, bevor er Florida erreicht, wäre er der erste größere Hurrikan, der dort an Land geht, seit Hurrikan Michael im Jahr 2018, der ein Monstersturm der Kategorie 5 war, als er auf den Florida Panhandle prallte. Auch Michael hat sich vor seinem Landfall rasch verstärkt, ein Phänomen, das durch die Erwärmung der Ozeane infolge der Klimakrise wahrscheinlicher geworden ist.

Für Grand Cayman wurde eine Hurrikanwarnung herausgegeben, und für Little Cayman und Cayman Brac auf den Cayman-Inseln gilt eine Tropensturmwarnung. Die Tropensturmwarnung für Jamaika wurde aufgehoben.

Der Gouverneur forderte die Menschen in der potenziellen Zugbahn des Sturms auf , sich vorzubereiten.

"Dieser Sturm hat das Potenzial, sich zu einem schweren Hurrikan zu verstärken, und wir ermutigen alle Floridianer, ihre Vorbereitungen zu treffen", sagte DeSantis in einer Pressemitteilung. "Wir koordinieren uns mit allen staatlichen und lokalen Regierungspartnern, um die möglichen Auswirkungen dieses Sturms zu verfolgen."

Vorhersager fordern die Bewohner auf, sich vorzubereiten

Es war ein langsamer Start in eine überdurchschnittlich gute Hurrikansaison. Nur ein Sturm ist in einem US-Territorium gelandet, und kein Hurrikan hat die angrenzenden Bundesstaaten erreicht oder bedroht.

Jetzt, eine Woche nach dem Höhepunkt der Hurrikansaison, scheinen die Tropen aufgewacht zu sein, und die Meteorologen befürchten, dass die Menschen unvorsichtig geworden sind.

"Nach einem langsamen Start hat die atlantische Hurrikansaison schnell an Fahrt aufgenommen", twitterte Phil Klotzbach, Forscher an der Colorado State University.

"Die Menschen neigen dazu, ihre Wachsamkeit zu vernachlässigen und zu denken, oh ja, wir sind über den Berg", sagte Maria Torres, Sprecherin des Hurrikanzentrums, gegenüber CNN. "Aber in Wirklichkeit geht die Saison weiter. Wir haben immer noch September, wir haben noch Oktober vor uns. Alles, was sich über dem Atlantik oder der Karibik bildet, müssen wir weiterhin sehr genau beobachten."

Die atlantische Hurrikansaison endet am 30. November.

Wenn Sie in der Karibik, in Florida und anderen Staaten entlang der Golfküste leben, sollten Sie auf jeden Fall die aktualisierten Vorhersagen an diesem Wochenende bis Anfang nächster Woche beachten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com