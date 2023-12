Treffen Sie BellaTeq, das erste rein weibliche Teqball-Team, das hofft, eine "neue Ära" für den Sport einzuleiten

Der Erfolg ist so groß, dass Teqball bis 2028 zur olympischen Sportart werden soll.

BellaTeq, der weltweit erste reine Frauenverein, arbeitet daran, dass Teqball sein Ziel erreicht, indem er mehr Frauen in den USA und auf der ganzen Welt für den Sport begeistert.

Der 2014 in Budapest, Ungarn, gegründete Verein Teqball hat nationale Verbände auf der ganzen Welt und war Gastgeber von drei Weltmeisterschaften, bevor er seinen Weg in die USA fand. Teqball USA ist nun auf dem besten Weg, im Jahr 2021 landesweit 52 Turniere auszurichten.

BellaTeq wurde letztes Jahr in Los Angeles von den Mitbegründerinnen Carolyn Greco, Margaret Osmundson und Nancy Avesyan ins Leben gerufen, die zuvor mit und gegen Männer in Einzel- und Doppelspielen gespielt hatten. Sie sahen eine Möglichkeit, den Schwung des Erfolgs der US-Frauen-Nationalmannschaft zu nutzen, um Frauen in den Sport zu bringen.

"In den Vereinigten Staaten dominieren Frauen den Fußball, und ich glaube nicht, dass es im Teqball anders sein wird", sagt Greco.

"Wir wollen, dass eine neue Ära des Sports in den Vereinigten Staaten Einzug hält", fügt Osmundson hinzu. "Sie ist im Entstehen, wächst und verbreitet sich bereits wie ein Lauffeuer."

Mehrere berühmte Fußballer fungieren als Teqball-Botschafter, darunter der Weltmeister Carles Puyol, der große Portugiese Luis Figo und der zweifache FIFA-Weltfußballer des Jahres Ronaldinho.

"Im Laufe der Zeit ist Teqball gewachsen und hat sich durch die Macht der sozialen Medien und mehrere namhafte Athleten, die den Sport auf der ganzen Welt spielen, zu einem Punkt entwickelt, an dem es unser Ziel ist, bis 2028 eine olympische Sportart zu werden", sagte Ajay Nwosu, Präsident des nationalen Teqball-Verbandes der USA.

Die olympischen Träume von Teqball bieten eine einmalige Gelegenheit für die derzeit Beteiligten, als Pioniere für den Sport zu fungieren und gleichzeitig ihr persönliches Ziel zu verfolgen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Greco, derzeit auf Platz 11 der Weltrangliste, sagte, dass sie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles dabei sein will. "Mit diesem Sport kann man große Träume verwirklichen, weil man Zeit hat, zu trainieren und sich zu konzentrieren, wenn man das möchte.

Gespielt wird auf einer einzigartig gebogenen Tischtennisplatte mit einem Ball von der Größe eines Fußballs, der jedoch etwas leichter ist. Um den Ball zu kontrollieren, ist mehr Technik als Kraft erforderlich, so dass sich Männer und Frauen in einem Wettbewerb, bei dem es auf Finesse ankommt, die Waage halten können.

Avesyan, die für die armenische Fußballnationalmannschaft spielt, sagte, dass Teqball ihr Spielgefühl enorm verbessert hat und dass die Betonung der Technik gegenüber der Kraft in diesem Sport das Spielfeld ausgleicht, wenn es darum geht, gegen Männer anzutreten.

"Es ist ein toller Sport für jeden, der Fußball spielt oder sich in der Übergangsphase befindet", sagte Avesyan. "Wir hoffen, dass wir mehr Frauen dazu bringen können, sich mit den Männern zu messen.

Da sich Teqball noch in einem so aufregenden und frühen Stadium befindet, lautet die Botschaft der BellaTeq-Mitbegründer: Fangen Sie jetzt an, solange es noch eine große Chance gibt, Leistungs- oder Profisportler in diesem Sport zu werden - vielleicht sogar Olympionike.

