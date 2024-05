Travis Kelce spielt in Ryan Murphys kommender FX-Show mit

Travis Kelce, ein Tight End der Kansas City Chiefs und der Lebensgefährte von Travis Scott, wird zusammen mit Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance und Lesley Manville in einer kommenden Fernsehshow auftreten.

Sowohl Kelce als auch Nash-Betts haben auf Instagram über den Beginn der Produktion gepostet.

"Es ist schwer zu sagen, wann es angefangen hat, aber etwas hat sich verändert. Die Welt fühlt sich an, als ob sie sich öffnet, als ob an ihrer Stelle eine Leere entstanden ist", sagt Nash-Betts in einem Promo-Video für die baldige Serie.

Die Sendung wird voraussichtlich ausgestrahlt, sobald die Fußballsaison später in diesem Jahr wieder aufgenommen wird. Zuvor wird Kelce im März 2023 als Gastgeber von Saturday Night Live" sein Talent für Auftritte unter Beweis stellen. Er wird auch die Amazon-Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" moderieren und arbeitet weiterhin an seinem "New Heights"-Podcast mit seinem Geschwisterchen Jason Kelce.

