Trauriger Fahrer: Ich habe mir gedacht, dass mein Kind in einem Busunfall in Nigeria getötet wurde

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lastwagen im nördlichen Nigeria wurden mindestens 25 junge Leben tragisch verloren. Laut dem Chef der Straßenverkehrsbehörde des Bundesstaates Kaduna, Kabiru Nadabo, ereignete sich der Vorfall am Sonntag mit hoher Geschwindigkeit. Der Busfahrer transportierte eine Gruppe muslimischer Kinder nach Saminaka zu einem Fest, das den Geburtstag des Propheten Mohammed feierte.

Der Bus war mit 63 Kindern besetzt, wie Nadabo berichtete. 15 Kinder kamen sofort ums Leben. Von den 48 Überlebenden, die in Krankenhäuser gebracht wurden, starben weitere 10 am Montag an ihren Verletzungen. Der Reiseveranstalter schätzte eine noch höhere Todeszahl und berichtete von 40 Todesopfern und 31 Verletzten.

Nigeria kämpft ständig mit schweren Verkehrsunfällen aufgrund mangelhafter Straßenbedingungen, überhöhter Geschwindigkeit und Missachtung der Verkehrsregeln.

