Transhumanismus: Treffen Sie die Cyborgs und Biohacker, die Schönheit neu definieren

Heutzutage können wir unseren Körper auf bisher unvorstellbare Weise verändern, sei es durch das Implantieren von Mikrochips, das Anbringen fortschrittlicher Gliedmaßenprothesen oder sogar durch die Entwicklung völlig neuer Sinne.

Sogenannte Transhumanisten - Menschen, die ihre Biologie verbessern wollen, indem sie ihren Körper mit Technologie aufwerten - glauben, dass unser natürlicher Zustand unser Erleben der Welt einschränkt und dass wir mit Hilfe der Wissenschaft über unsere derzeitigen Fähigkeiten hinausgehen können.

Ideen, die für die einen "technoprogressiv" sind, sind für andere umstritten. Doch für den Fotografen David Vintiner sind sie etwas ganz anderes: schön.

"Die Schönheit liegt in den konstruierten Produkten", sagt Vintiner, der für sein demnächst erscheinendes Buch "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism" jahrelang echte Cyborgs und Körpermodifikationen fotografiert hat.

Das Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Kunstdirektor und Kritiker Gem Fletcher entstanden ist, zeigt eine Vielzahl von Menschen, die sich bis zu einem gewissen Grad als "transhuman" bezeichnen - darunter ein Mann mit bionischen Ohren, die Veränderungen des atmosphärischen Drucks wahrnehmen, eine Frau, die Erdbeben auf der ganzen Welt "spüren" kann, und Techniker, die im Labor hergestellte Organe entwickelt haben.

Fletcher lernte die transhumanistische Subkultur zum ersten Mal über die London Futurist Group kennen, eine Organisation, die erforscht, wie Technologie zukünftigen Krisen begegnen kann. Nachdem er einige ihrer Mitglieder kennengelernt hatte, wandte sich der in London lebende Art Director an Vintiner mit der Idee, sie in einer Porträtserie zu fotografieren.

"Unser erstes Shooting war mit Andrew Vladimirov, einem DIY-Hirnhacker", erinnert sich Vintiner in einem Telefoninterview. "Jedes Mal, wenn wir einen neuen Menschen fotografierten, baten wir um Empfehlungen und die Vorstellung anderer wichtiger Personen innerhalb der Bewegung."

Obwohl der Fotograf zugab, dass die Behauptungen der Transhumanisten zunächst abwegig erscheinen mögen, erkannte er bald den Reiz der technischen Selbstverbesserung. "Wenn Sie die Möglichkeit hätten, wie würden Sie Ihren eigenen Körper gestalten und was würde er über Sie aussagen", fragte er.

Die menschliche Erfahrung neu definieren

Einer von Vintiners Probanden, James Young, wandte sich der Bionik zu, nachdem er 2012 bei einem Unfall einen Arm und ein Bein verloren hatte. Young hatte sich schon immer für Biotechnologie interessiert und fühlte sich besonders von der Ästhetik der Science-Fiction angezogen. Die Vorstellung, wie sein Körper "wiederhergestellt" werden könnte oder wie er mit Hilfe modernster Technologie verbesserte Aufgaben erfüllen könnte, wurde Teil seines Genesungsprozesses.

Dem 29-Jährigen zufolge waren die Optionen, die ihm die Ärzte präsentierten, jedoch alles andere als aufregend - bionische Standard-Gliedmaßen aus Stahl mit fleischfarbenen Silikonhüllen.

"Zu sehen, was zur Verfügung stand, war das Erschütterndste", sagte Young in einem Videointerview.

"Was der menschliche Körper in Bezug auf Werkzeuge und Technologie darstellen kann, ist so verschwommen - wenn man an den Arm denkt, ist er nur ein sensorisches Gerät.

"Wenn es jemanden gäbe, der sich Arm und Bein abhacken lassen würde, dann wäre ich das, denn ich bin begeistert von der Technologie und den Möglichkeiten, die sie bietet."

Der japanische Spielegigant Konami arbeitete mit der Bildhauerin Sophie de Oliveira Barata zusammen, um einen Satz bionischer Gliedmaßen für Young zu entwerfen. Das Ergebnis waren ein Arm und ein Bein aus grauer Kohlefaser - eine Ästhetik, die teilweise von Konamis "Metal Gear Solid" inspiriert ist, einem der Lieblingsvideospiele des damals 22-Jährigen.

Neben den erwarteten Funktionen verfügt Youngs Roboterarm über einen USB-Anschluss, einen Bildschirm, der seinen Twitter-Feed anzeigt, und eine ausfahrbare Halterung für eine ferngesteuerte Drohne. Die Gliedmaßen werden von Sensoren gesteuert, die Nervenimpulse von Youngs Wirbelsäule in körperliche Bewegungen umwandeln.

"Dank der fortschrittlichen Prothesen konnte James die Wahrnehmung seiner Behinderung ändern", sagte Vintiner über Young und fügte hinzu: "Wenn man den Leuten die Fotos zum ersten Mal zeigt, sind sie schockiert und verunsichert über die darin enthaltenen Ideen. Aber wenn man die Ideen seziert, erkennen sie, dass sie sehr pragmatisch sind".

Young sagt, dass es einige Jahre gedauert hat, bis die Menschen nicht nur die Funktionen fortschrittlicher bionischer Gliedmaßen zu schätzen wussten, sondern auch deren Ästhetik. "Bionische und elektronische Gliedmaßen wurden allein aufgrund ihres Aussehens als unheimlich empfunden", sagt er. "Sie fielen mit der Vorstellung zusammen, dass eine Behinderung nicht sexy ist.

Er war auch der Meinung, dass die Bionik mit einem Stigma behaftet war, weil die Patienten oft fleischfarbene Ärmel bekamen, um ihre künstlichen Gliedmaßen zu verbergen.

"Optisch denken wir, dass dies die Grenze des menschlichen Körpers ist", sagte Young und bezog sich dabei auf seinen verbliebenen biologischen Arm. "Es eröffnen sich Möglichkeiten für Transhumanisten, denn ein bionischer Arm kann keinen Schmerz empfinden, oder er kann sofort ersetzt werden, wenn man das Geld hat. Er hat andere Fähigkeiten, um Hitze zu widerstehen und keinen Sonnenbrand zu bekommen."

Als Vintiner die Porträtaufnahmen fortsetzte, spürte er, dass viele seiner Vorurteile in Frage gestellt wurden. Der Prozess warf auch eine tiefgreifende Frage auf: Wenn die Technologie das Menschsein verändern kann, kann sie dann auch verändern, was es bedeutet, schön zu sein?

"Die meisten meiner (ursprünglichen) Arbeiten drehen sich um Menschen - ihr Verhalten, ihren Charakter, ihre Macken und Geschichten", sagte er. "Aber dieses Projekt hat das Konzept der Schönheit auf eine andere Ebene gehoben".

Das Auge des Betrachters

Der Einfluss der Wissenschaft auf unser Verständnis von Ästhetik ist für Vintiner einer der faszinierendsten Aspekte des Transhumanismus. Er stellte jedoch fest, dass sich viele in der Bewegung immer noch an bestehenden Schönheitsnormen orientieren, die als Vorbild für die "posthumane" Perfektion dienen.

Ein weiteres Thema in Fletchers und Vintiners Buch ist Sophia, ein Roboter, der von den Wissenschaftlern David Hanson und Ben Goertzel von Hanson Robotics entwickelt wurde. Sophia ist einer der fortschrittlichsten humanoiden Roboter, die es gibt.

In einem Gespräch mit CNN Style im Jahr 2018 sagte Hanson, dass Sophias Form Menschen auf der ganzen Welt ansprechen würde und dass ihr Aussehen teilweise von realen Frauen wie Hansons Frau und Audrey Hepburn sowie von Statuen der ägyptischen Königin Nofretete inspiriert wurde.

Mit ihren hellen, haselnussbraunen Augen, den perfekt geschwungenen Augenbrauen, den langen Wimpern, den ausgeprägten Wangenknochen und den vollen Lippen verkörpert Sophias Aussehen wohl das einer konventionell schönen kaukasischen Frau.

"Als ich Ben Goertzel fotografierte, äußerte er, dass er sich keine Zeit nahm, darüber nachzudenken, wie er (selbst) aussah - es interessierte ihn nicht", erinnerte sich der Fotograf an das Fotoshooting.

Vintiner sah eine gewisse Ironie darin, dass jemand, der sich nicht um sein eigenes Aussehen kümmerte, dennoch unsere Beschäftigung mit Schönheit durch die Erfindung seines Unternehmens projizierte.

Es war auch eine Erinnerung daran, dass Attraktivität vielleicht komplexer ist, als Algorithmen es je ergründen können.

"Ich fürchte, wenn es uns gelingt, Menschen ohne die 'Fehler' zu entwerfen, die in unserem biologischen Körper vorkommen, werden die Dinge immer weiter in Richtung einer Perfektion getrieben, die wir uns jetzt nur vorstellen können. sagte Vintiner. "Sehen Sie sich an, wie die plastische Chirurgie unsere Wahrnehmung von Schönheit in kürzester Zeit verändert hat.

"Wenn die Transhumanisten Recht haben und wir als Menschen mehrere hundert Jahre alt werden können, wird sich unsere Vorstellung von Schönheit und die Bedeutung des Menschseins dramatisch verändern."

Aufgrund derCoronavirus-Pandemie wurde der Start von "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism" sowie einer Kickstarter-Kampagne und einer begleitenden Fotoausstellung vorübergehend verschoben.

