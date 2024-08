Transgender Jugendliche ergreifen wegen eines kürzlich eingeführten Gesetzes, das ihre Teilnahme an weiblichen Sportmannschaften einschränkt, rechtliche Schritte gegen die Behörden von New Hampshire.

Die rechtliche Maßnahme, die beim U.S. District Court in Concord eingereicht wurde, beantragt die Erlaubnis für Parker Tirrell, 15, der Mädchenfußballmannschaft beizutreten und Iris Turmelle, 14, an den Probetrainings für die Mädchen-Tennis- und Leichtathletikmannschaften an ihren Schulen teilzunehmen.

Das in Kürze in Kraft tretende Gesetz 1205 würde beiden Mädchen die Teilnahme an beliebigen Mädchen-Sportmannschaften an ihren Bildungseinrichtungen verbieten, wie Gerichtsdokumente nahelegen. New Hampshire-Gouverneur Chris Sununu unterzeichnete das Gesetz letztes Monat und erklärte in einer Pressemitteilung, dass es "die Fairness und Sicherheit in den Frauen-Sportarten fördert, indem es die Integrität und Balance in den sportlichen Wettbewerben bewahrt".

GLAD, die ACLU von New Hampshire und Goodwin Procter, Interessenvertretungen, die die Mädchen und ihre Familien vertreten, argumentieren, dass das Staatsgesetz Tirrell und Turmelle die gleichen Bildungschancen verweigert und sie aufgrund ihrer transgender-Identität diskriminiert, wodurch das Bundesrecht und das verfassungsmäßige Recht auf gleiche Behandlung verletzt wird.

In einer Erklärung behauptete GLAD, dass das Gesetz die Mädchen daran hindere, die zahlreichen Bildungs-, sozialen und körperlichen sowie geistigen Vorteile zu erlangen, die mit der Teilnahme an Sportarten verbunden sind, während sie von Freunden und Mannschaftskameraden isoliert und allein aufgrund ihrer transgender-Identität diskriminiert würden.

Die rechtliche Maßnahme findet statt gegen den Hintergrund einer intensiven Debatte in den USA in den letzten Jahren über Verbote, die transgender Athleten betreffen. Letzten Monat verhängte ein Schulbezirk in Südflorida eine 10-tägige Suspendierung gegen eine Mitarbeiterin, die verdächtigt wurde, ihre transgender-Tochter 2022 und 2023 der Mädchen-Hochschul-Volleyballmannschaft beitreten zu lassen, was gegen das Staatsrecht verstößt. Im April entschied ein Bundesberufungsgericht, dass West Virginia sein anti-transgender-Sportverbot nicht gegen ein 13-jähriges Mädchen durchsetzen konnte, was einen Schlag gegen eines der fast zwei Dutzend solchen Gesetze darstellte, die in den letzten Jahren von von Republikanern geführten Staaten erlassen wurden.

Laut der Klage haben Tirrell und Turmelle seit frühester Kindheit als Frauen identifiziert und in allen Bereichen ihres Lebens als Frauen interagiert. Die Klage beschreibt, dass sie von ihren Eltern, der Familie, Schulen, Peers und Trainern als Frauen anerkannt wurden.

Beide Mädchen wurden mit Geschlechterdysphorie diagnostiziert, einer medizinischen Erkrankung, die durch emotionalen Stress gekennzeichnet ist, der durch eine Diskrepanz zwischen dem Geburtsgeschlecht und der Geschlechtsidentität verursacht wird, wie in der Klage beschrieben. Sie wurden mit Pubertätsblockern und Hormontherapie behandelt, um den Stress von körperlichen Merkmalen zu reduzieren, die nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmen, wie in der Klage beschrieben.

Tirrell, eine aufsteigende Zehntklässlerin an der Plymouth Regional High School, nahm letztes Jahr an der Mädchenfußballmannschaft teil und freute sich darauf, ihre Mannschaftskameradinnen wiederzusehen, wenn die Saison später diesen Monat beginnt.

"Mit meinen Mannschaftskameradinnen Fußball zu spielen, ist der Ort, an dem ich mich am freien und glücklichsten fühle. Wir unterstützen uns gegenseitig, ob wir gewinnen oder verlieren", erklärte Tirrell in einer Erklärung. "Wenn ich von der Mannschaft ausgeschlossen werde, wird ich von mehreren meiner Freunde getrennt und die Schule wird für mich viel schwieriger werden. Ich möchte einfach ich selbst sein und lernen, spielen und meine Mannschaftskameradinnen unterstützen wie ich es letztes Jahr getan habe."

Tirrells Mutter, Sara, äußerte ihre Bedenken, dass das Ausscheiden ihrer Tochter aus der Mannschaft ihre emotionale Gesundheit negativ beeinflussen könnte.

"Jeder Elternteil wünscht sich die Gesundheit, das Glück und das Zugehörigkeitsgefühl seines Kindes. Das gilt auch für meinen Partner und mich als Eltern einer transgender-Tochter. Ich mache mir Sorgen um die negativen Auswirkungen auf Parkers Selbstbewusstsein und Wohlbefinden, wenn sie die Möglichkeit verweigert wird, mit ihren Mannschaftskameradinnen auf dem Feld zu spielen."

Turmelle, eine zukünftige Freshman an der Pembroke Academy, sah den Probetrainings für die Tennis- und Leichtathletikmannschaften entgegen, wie in der Klage beschrieben.

"Der Übergang auf die Highschool ist ein aufregendes, neues Erlebnis. Ich spielte in der Mittelschule Intramural-Tennis. Ich freute mich darauf, der Tennis- und Leichtathletikmannschaft beizutreten, weil es eine Möglichkeit bot, mich mit mehr meiner neuen Klassenkameraden zu verbinden und mein Wissen zu erweitern. Ich bin ein transgender-Mädchen und habe mich mein ganzes Leben lang als solches identifiziert, während meine Peers mich als Mädchen erkennen. Ich verstehe nicht, warum ich von den gleichen Möglichkeiten wie andere Mädchen in der Schule ausgeschlossen werden sollte."

Turmelles Mutter, Amy, äußerte die Freude ihrer Tochter an der Teilnahme an den Highschool-Sportmannschaften, nachdem sie in der Mittelschule gemobbt wurde.

"Nachdem sie an Girls on the Run teilgenommen hat, überlegt sie auch, eine neue Herausforderung anzugehen, indem sie sich für die Schul-Laufmannschaft bewirbt. Iris wurde in der Mittelschule gemobbt und mein Mann und ich möchten sicherstellen, dass sie sicher, einbezogen und gleichbehandelt wird, um ihr eine positive und freudvolle Highschool-Erfahrung zu ermöglichen."

New Hampshire gehört zu den 25 Staaten mit statewide-Gesetzen, die transgender-Schülern die Teilnahme an Sportmannschaften verbieten, die mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmen, wie Daten von Movement Advancement Project, einer non-profit-Forschungsorganisation, zeigen.

Die Klage nennt den Commissioner of Education von New Hampshire, Frank Edelblut, sowie andere staatliche und lokale Bildungspersonen als Beklagte.

Gouverneur Sununu, das New Hampshire Department of Education und das New Hampshire Attorney General's Office waren zum Zeitpunkt des

