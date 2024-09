Tourist aus Deutschland stirbt wegen Hai-Treffen in den Gewässern der Kanarischen Inseln

Am spanischen Kanarenarchipelag vor der Küste starben bei einem Haiangriff am Montagnachmittag ein 30-jähriger deutscher Tourist. Der Vorfall ereignete sich etwa 450 Kilometer südlich des beliebten Urlaubsziels Gran Canaria. Die Rettungsdienste bestätigten den Vorfall der Nachrichtenagentur AFP. Der Tourist verlor bei dem Angriff ein Körperteil und verstarb später auf dem Weg zum Hubschrauber an einem Herzinfarkt.

Der Vorfall ereignete sich, als der Tourist an Bord des britischen Katamarans "Dalliance Chichester" war, etwa 500 Kilometer von Gran Canaria entfernt. Laut vesseltracker.com war dieser 17 Meter lange Katamaran am Samstag vom Hafen von Las Palmas aus in See gestochen. Die Kanarischen Inseln sind eine Inselkette im Atlantischen Ozean vor der Nordwestküste Afrikas.

Der Tourist befand sich zunächst an Bord des Katamarans "Dalliance Chichester", als der Vorfall zwischen Gran Canaria und ihrem Standort stattfand. Als die Rettungsdienste die Schwere der Situation erkannten, versuchten sie, den Touristen in den Hubschrauber zu bringen.

