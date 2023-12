Tom Wilkinson, Star aus "The Full Monty" und "Michael Clayton", ist tot

Berichten zufolge war er 75 Jahre alt.

Die Nachricht wurde von Wilkinsons Familie in einer Erklärung bestätigt, die sein langjähriger Agent Lou Coulson gegenüber der BBC und The Guardian abgab.

"Mit großer Trauer gibt die Familie von Tom Wilkinson bekannt, dass er am 30. Dezember plötzlich zu Hause gestorben ist. Seine Frau und seine Familie waren bei ihm", heißt es in der Erklärung. "Die Familie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre.

Die Todesursache wurde nicht sofort bekannt gegeben. CNN hat sich mit Vertretern von Wilkinson in Verbindung gesetzt, um eine Stellungnahme zu erhalten.

Der in England geborene Schauspieler hatte rund 130 Filmrollen inne und war für zwei Academy Awards nominiert. Die erste erhielt er 2002 für seine Hauptrolle in "In the Bedroom" an der Seite von Sissy Spacek. Seine zweite Oscar-Nominierung erhielt Wilkinson 2007 für den Film "Michael Clayton", in dem er eine Nebenrolle spielte.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com