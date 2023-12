Tom Brady zeigt, dass er auch nur ein Mensch ist, während Tiger Woods beim Golfspiel "Champions for Charity" keine Schimpfwörter von sich gibt

Am Sonntag traten Tiger Woods und Peyton Manning im Medalist Golf Club in Florida bei "The Match" gegen Phil Mickelson und Tom Brady an: Champions for Charity". Ziel war es, mehr als 10 Millionen Dollar für Covid-19-bezogene Zwecke zu sammeln, die Arbeitern an vorderster Front, kleinen Unternehmen und Menschen, die aufgrund der Pandemie dringend Nahrungsmittel benötigen, helfen.

Mutter Natur hielt sich von Anfang an nicht an die Regeln. Sintflutartige Regenfälle zu Beginn der Veranstaltung dämpften die Begeisterung und schränkten den Trash Talk ein. Ein Beweis dafür, dass die Größten nicht groß werden, wenn sie nicht lernen, mit Widrigkeiten umzugehen.

Innerhalb der ersten 30 Minuten der Übertragung wurden mehr als 1,5 Millionen Dollar an zusätzlichen Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt.

Millionen schalteten ein, in der Hoffnung, einen Einblick in die Gedankenwelt des illustren Vierers zu bekommen. Woods und Mickelson sind vertraute Gegner, denn Woods hat seinen Landsmann in der Mehrzahl ihrer jeweiligen Karrieren besiegt. Manning hat während seiner Zeit in der NFL 6-11 Spiele gegen Brady absolviert.

Die Quarterbacks waren zu Beginn nervös und taten sich auf einem der schwierigsten Plätze des Landes schwer.

Woods debütierte auf seinem Heimatgolfplatz in seinem typischen Sonntagsrot. Er kam mit Hunderten von Runden auf dem privaten Golfplatz in "The Match", und seine Erfahrung zeigte sich.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Woods' Leichtigkeit wurde durch das Spiel des größten Quarterbacks in der Geschichte des American Football, Tom Brady, wunderbar konterkariert, der auf den ersten neun Löchern schnell in den Mittelpunkt rückte.

Der ultraexklusive und unglaublich anspruchsvolle Medalist ließ den überirdischen Quarterback erfrischend menschlich aussehen, während er sich abmühte, das Fairway zu finden. Brady war die Witzfigur (im wahrsten Sinne des Wortes, als seine Hose hinten riss), bis der sechsfache Super-Bowl-Sieger am Par-5-Loch 7 im größten Moment des Turniers vom Fairway aus einlochte.

Fairerweise muss man sagen, dass Brady weniger Zeit hatte, seinen Schwung zu üben als Manning, der mit Woods gut befreundet ist und in der Vergangenheit mehrere Runden auf dem Platz gespielt hat.

Woods, der für seine wahnsinnige Vorbereitung bekannt ist, scherzte Anfang der Woche, dass Manning an den Wettbewerb heranging, als würde er gegen Brady und den Rest der New England Patriots spielen. Er schickte Woods unablässig verschiedene Videos von seinem Spiel, fragte nach Dingen, an denen er arbeiten sollte, und bat den größten Golfspieler um Übungen, um sicherzustellen, dass er bereit war.

Die Hausaufgaben schienen sich auszuzahlen, denn Manning spielte auf den Par 3-Löchern mit seinen Eisen meisterhaft und blieb den Großteil des Tages über konstant.

Für die Golfenthusiasten, die sich nach qualitativ hochwertigen Einblicken sehnen, hat sich Mickelson verpflichtet, den Tag ausführlich zu kommentieren.

Er nutzte die Kameras, die an den Golfwagen der Spieler angebracht waren, zu seinem Vorteil - er gab ständig Feedback und regte den dringend benötigten Dialog zwischen den Teilnehmern an.

Später erwies sich Mickelson auch als wertvoller Coach für seinen Teamkollegen, indem er ihn bei jedem Putt begleitete und versuchte, sein Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten, während der NFL-Star sich abmühte.

Wie erwartet war Charles Barkley eine Bereicherung für die Übertragung, vor allem, wenn es darum ging, Trash-Talk zwischen den vier Spielern anzuregen. Seine natürliche Neugier und seine sympathische Persönlichkeit holten das Beste aus den hochkarätigen Sportlern heraus.

"Ich habe durch diese Pandemie etwas gelernt: Wir brauchen den Sport, Mann", sagte Barkley letzte Woche gegenüber CNN. "Sind sie die wichtigste Sache der Welt? Nicht einmal annähernd. Aber das Einzige, was sie tun, ist, dich von all den anderen Dingen abzulenken, die in der Welt vor sich gehen."

Auf den hinteren Neun wurde mit abwechselnden Schlägen gespielt, und nach einem schönen Abschlag von Mickelson am Par-4-Loch 11 beendete Brady das Loch mit einem Eagle-Putt, um das Duo wieder ins Spiel zu bringen.

Die beiden unterstrichen ihren Jubel mit einem "Air High Five", einer kurzen, aber eindringlichen Erinnerung daran, warum sie überhaupt hier waren - um denjenigen zu helfen, die am meisten von dem Coronavirus betroffen sind.

"Es gibt so viele Menschen, die überall auf der Welt kämpfen. Ich bin gebürtiger Südafrikaner und verfolge die Ereignisse auf der ganzen Welt, insbesondere in Südafrika, wo ich herkomme", sagte der Masters-Champion von 2008, Trevor Immelman, der Barkleys Co-Analyst war.

"Diese Pandemie ist für so viele Menschen auf der ganzen Welt so brutal. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr die Amerikaner bereit sind, sich für wohltätige Zwecke einzusetzen. Sie sind bereit, sich zu engagieren und Spenden für Menschen zu sammeln, die in Not sind. Es erstaunt mich immer wieder, wie gut die Amerikaner das können. Am Ende des Tages kamen an einem einzigen Nachmittag über 10 Millionen Dollar zusammen."

Während weiterhin Millionen von Dollar durch Spenden von Prominenten und Unternehmen zusammenkamen, regnete es in der Mitte der letzten neun Runden erneut. In einer interessanten Wendung schien dies die Dramatik noch zu verstärken, da das Feuer des Wettbewerbs zwischen den vier Superstars auf den letzten paar Löchern am hellsten brannte.

Die Intensität nahm auf dem Par-3-Loch 16 zu, als ein großer Putt von Mickelson die Führung von Woods und Peyton auf einen Schlag reduzierte. Am Ende endete das Turnier so, wie es viele erwartet hatten - mit dem Putter in Woods' Hand an der 18, der den Sieg für ihn und Manning besiegelte.

Trotz der nicht gerade idealen Spielbedingungen gelang es der Übertragung, einige großartige Trash-Talks zu zeigen, einen starken wettbewerbsorientierten Unterton hervorzuheben und insgesamt 20 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zu sammeln. Alles in allem war die Veranstaltung ein regengetränkter Erfolg.

"Zu wissen, dass 20 Millionen Dollar gesammelt wurden, ist unglaublich", sagte Manning nach der Veranstaltung gegenüber TNT. "Es war eine Ehre, dazu eingeladen zu werden, und es ist etwas, an das ich mich immer erinnern und das ich in Ehren halten werde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com