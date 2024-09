Todesbringende Explosionsvorfälle und zahlreiche Verletzte nach Pager-Detonierungen im Libanon

In ganz Libanon explodierten plötzlich Pager, wobei zahlreiche Menschen starben und viele verletzt wurden. Laut Gesundheitsminister Firas Abiad starben acht Menschen, während über 2.750 verletzt wurden. Die überraschenden Explosionen fanden landesweit am Nachmittag statt. Damals waren Pager kompakte Telekommunikationsgeräte, die zum Empfang schneller Nachrichten verwendet wurden. Quellen aus Teheran berichten, dass auch der iranische Botschafter in Libanon, Mojtaba Amani, unter den Verletzten war. Trotz seiner Verletzung versicherte der Botschafter dem iranischen Staatsfernsehen, dass es ihm gut gehe und keine unmittelbare Gefahr für sein Wohlbefinden bestehe.

Das Ereignis weckte Verdacht bei der Schiiten-Miliz Hezbollah, die Israel für den Einbruch in ihr Kommunikationssystem verantwortlich machte. Ein namenloser Vertreter bezeichnete es als "großes Sicherheitsversagen" seit Beginn ihres fast einjährigen Kriegs mit Israel. Es wird angenommen, dass die meisten Opfer Kämpfer der militanten Gruppe waren.

Zeugen in den Straßen von Beirut beschrieben die Szene als chaotisch, mit Ambulanzen, die von einem Ort zum anderen eilten. Getrieben vom Chaos bat das libanesische Gesundheitsministerium alle benachbarten Krankenhäuser, sich auf einen Notfall vorzubereiten. Die sozialen Medien waren voller Bilder und Videos von Verletzten und zerstörten Pager. Einige der Opfer fehlten Finger, während andere schwere Verletzungen in der Nähe ihrer Hüften hatten, wo die kleinen Pager normalerweise getragen oder aufbewahrt wurden.

Der Bereich entlang der israelisch-libanesischen Grenze war in den letzten Monaten ein Brennpunkt für Konflikte zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hezbollah. Als Antwort auf die Unterstützung der israelischen Armee für die radikal-islamische Hamas-Gruppe im Gazastreifen hat Hezbollah mit fast täglichen Angriffen auf die israelische Armee reagiert. Auf beiden Seiten wurden Todesopfer gemeldet, wobei die meisten Hezbollah-Mitglieder waren. Die bitteren Spannungen führten zu Massenflucht aus dem Grenzgebiet.

Sprechend über die eskalierenden Spannungen kündigte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu an, dass ein neues Ziel des laufenden Kriegs die Schaffung einer friedlichen Umgebung ist, um die fliehenden Bewohner dazu zu bewegen, in ihre Häuser zurückzukehren.

