TNF-Vorschau: 'The GOAT' Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers empfangen die Baltimore Ravens

Als Brady im Februar in den Ruhestand ging - den er später wieder aufgab - postete er eine Nachricht an Jackson, in der er sagte, der Superstar der Ravens sei "der Nächste", was darauf hindeutet, dass er Bradys Nachfolger ist.

An diesem Donnerstag werden die beiden jedoch in gegnerischen Teams spielen, wenn Jacksons Baltimore Ravens gegen Brady und die angeschlagenen Tampa Bay Buccaneers antreten.

Vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstagabend wurden beide über ihren gegenseitigen Respekt voreinander befragt. Jackson, der wertvollste Spieler der NFL 2019, bezeichnete Brady als "G.O.A.T." - als den Größten aller Zeiten.

"Das tue ich wirklich nicht", sagte Jackson auf die Frage, ob er aufgeregt sei, wenn er gegen von Brady geführte Teams antrete. "Es ist [Tom] Brady. Wer will schon gegen Brady spielen?

"Aber er ist der G.O.A.T., Mann. Ich spiele immer gegen die Verteidigung und nicht gegen den Quarterback, also gehe ich in jedes Spiel mit der gleichen Mentalität. Ich will einfach da rausgehen und das tun, was ich tun soll, um zu gewinnen."

Auf die Frage nach dem "Du bist der Nächste"-Ruf von Brady sagte Jackson, er hoffe, dass er einen Bruchteil des Erfolges nachahmen kann, den der zukünftige Hall-of-Fame in diesem Spiel hatte.

"Hoffentlich bin ich der Nächste, der den Super Bowl gewinnt. Er hat sieben davon, also bin ich hoffentlich der Nächste - das habe ich gehofft."

Brady selbst sagte, er glaube, dass Jackson eine "große Zukunft" vor sich habe.

"Er ist ein erstaunlicher Spieler und fordert die Verteidigung heraus. Er hat wirklich einzigartige Fähigkeiten", sagte Brady gegenüber den Medien. "Seine Fähigkeit zu improvisieren, Spielzüge mit seinen Beinen zu machen, Spielzüge zu verlängern - sie machen einen guten Job mit dieser Offense.

"Sie haben eine gute Verteidigung, sie lassen den Ball extrem gut laufen. Er ist natürlich sehr gefährlich, wenn er den Ball in den Händen hält, und sie haben auch einige Waffen, so dass es eine große Herausforderung für unsere Verteidigung ist. Wir müssen ein wirklich komplementäres Spiel spielen, einen harten Football spielen und versuchen, einen Sieg zu erringen.

"Ich halte einfach sehr viel von ihm."

Nach oben oder unten

Die Ravens und die Bucs sind beides Teams, die sich zu Beginn der Saison schwer getan haben - obwohl sie vor dem Jahr als Super Bowl-Anwärter galten.

Baltimore war bisher unbeständig, hat enge Begegnungen verloren, aber auch viele Siege eingefahren.

Die Ravens sind ein Team, das sich in den bisherigen sieben Wochen der NFL-Saison verändert hat: von einem Team mit großen Passspielzügen von Jackson und einer undichten Verteidigung zu einem Team, das sich auf Jacksons Lauffähigkeiten und eine robustere Verteidigung konzentriert.

Die Bucs gehen mit einer Niederlagenserie von zwei Spielen in die Begegnung am Donnerstag, zuletzt mit einer besorgniserregenden 21:3-Niederlage gegen die Carolina Panthers, die sie auf 3:4 abrutschen ließ, obwohl sie in der NFC South immer noch die Tabelle anführen.

Angesichts von Bradys Ausbrüchen abseits des Spielfelds und einer schwächelnden Offensive stehen die Titelchancen der Bucs auf dem Prüfstand, und viele vermuten, dass Bradys mutmaßlich letzte Saison eher mit Herzschmerz als mit Ruhm enden könnte.

Doch trotz der schlechten Formkurve glaubt Brady, dass sein Team noch eine Chance hat, die Saison zu drehen.

"Ich denke, es gibt immer Hoffnung, und dann gibt es die Realität", sagte er gegenüber den Medien. "Ich denke, man muss sich auf die Realität konzentrieren, und die ist, dass wir nicht unseren besten Fußball gespielt haben.

"Wir haben viele gute Spieler, und wir müssen besser werden, wenn wir gut spielen wollen. Man muss eine Woche nach der anderen nehmen. Jedes Spiel ist anders. Nach diesem Spiel kann sich alles ändern, und in der Woche danach und in der Woche danach und in der Woche danach kann sich alles ändern.

"In diesem Spiel wird einem nichts geschenkt. Man muss sich alles verdienen, und ich denke, das ist der Wettbewerbscharakter dieses Spiels. Sie sind auch auf der anderen Seite des Balls gut. Wir müssen einfach einen Weg finden, um einen Sieg zu erringen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com