Titelverteidiger Max Verstappen will in dieser Saison einfach "mehr gewinnen

Obwohl Hamilton einen souveränen Vorsprung herausgefahren hatte, wurde das Rennen wegen eines späten Safety-Car-Einsatzes neu gestartet, und Verstappen konnte den Briten auf neueren, schnelleren Reifen überholen und sich seine erste Fahrermeisterschaft sichern.

Trotz des Erreichens eines Lebensziels und des Einsatzes großer Mengen emotionaler Energie scheint Verstappens charakteristische Wettbewerbsnatur ungebrochen zu sein, und er konzentriert sich einfach darauf, Rennen zu gewinnen.

"Es hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun oder damit, dass ich jetzt Weltmeister bin und endlich das Gefühl habe, hierher zu gehören oder was auch immer", sagt Verstappen vor dem Großen Preis von Miami gegenüber Amanda Davies von CNN Sport. "Für mich spielt das keine Rolle. Ich bin einfach zurück und will versuchen, mehr zu gewinnen.

"Ich habe bereits gesagt, dass mein Ziel in der Formel 1 erreicht ist, wenn ich eine Meisterschaft gewinne", sagt er. "Und alles andere, was danach kommt, ist nur ein Bonus, den ich genießen werde.

"Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Meisterschaft gewonnen habe, also lasst uns hier feiern, lasst uns dort feiern gehen und nicht motiviert sein und so. Ich glaube, meine Motivation ist jetzt sogar noch größer, zurückzukommen und zu versuchen, dieses Gefühl zu erreichen oder wieder dasselbe zu fühlen."

Ein neuer Start

Verstappens Titelverteidigung findet in einer F1-Saison statt, die sich bereits jetzt bemerkenswert von den letzten Ausgaben unterscheidet.

Zum ersten Mal seit acht Jahren ist Mercedes nicht mehr Titelverteidiger in der Fahrerwertung - eine Position, die Verstappen und sein Team Red Bull nun innehaben - und neue Regeln, die zu Beginn dieser Saison eingeführt wurden, zwangen die Teams dazu, ihre Autos komplett neu zu gestalten, was die Dominanz von Mercedes beendete.

"Ich denke, als Fahrer lernt man jedes Jahr dazu und versucht, sich zu verbessern. Ich meine, das ist ganz natürlich. Und besonders wenn es neue Autos gibt, muss man sich sowieso anpassen. In gewisser Weise war es also vielleicht ganz gut, dass wir den Titel mit diesem Auto gewonnen haben und dann ein komplett neues Reglement für das neue Auto hatten."

Solche tiefgreifenden Veränderungen haben Verstappen geholfen, sich in dieser Saison nach dem dramatischen letzten Grand Prix in Abu Dhabi neu zu orientieren.

"Natürlich kamen nach Abu Dhabi die ganzen Emotionen des ganzen Jahres hoch", sagt er. "Aber gleichzeitig mussten wir ein schnelles Auto für dieses Jahr bauen. Man musste also den Moment genießen, sich aber auch sehr schnell wieder darauf konzentrieren, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein müssen, und das ist uns glücklicherweise gut gelungen.

"Wir haben immer noch ein sehr konkurrenzfähiges Auto, und ich denke, das hilft natürlich auch bei der Motivation. Wenn man ein gutes Auto hat, ist man sehr motiviert."

Während das Red Bull-Auto seine Schnelligkeit bewiesen hat, muss es noch seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Von den vier Grands Prix in dieser Saison hat Verstappen zwei gewonnen und die anderen wegen eines Motorschadens in Bahrain und eines vermuteten Benzinlecks in Australien nicht beendet.

"Es war ein bisschen unglücklich, weil wir bei den Wintertests nichts hatten", sagt Verstappen.

"Es war so einfach, dass wir wirklich zuversichtlich waren, dass nichts passieren würde. Aber dann zeigt sich natürlich, dass in der Formel 1 - es ist ein mechanischer Sport - alles passieren kann, und wir hatten ein paar überraschende Probleme, aber ich denke, wir haben sie in den Griff bekommen.

"Es ist ein so schwieriger Sport, auch was den Motor angeht, und es ist hart. Es ist sehr schwer, keine Zuverlässigkeitsprobleme zu haben, aber wir haben schon früher gezeigt, dass wir wirklich gut darin sind, und wir müssen nur von nun an die Oberhand behalten."

Ich genieße es einfach, gegen ihn auf der Strecke zu kämpfen.

Nach seinem turbulenten Start in die Saison liegt Verstappen derzeit auf Platz zwei der Fahrerwertung, 27 Punkte hinter Charles Leclerc, dessen Ferrari-Auto das beste im Feld zu sein scheint.

"Ich kenne Charles schon sehr lange und genieße es einfach, gegen ihn auf der Strecke zu kämpfen, ein gutes Rennen zu fahren und Spaß zu haben", sagt er.

Leclerc und Verstappen traten bereits als Teenager bei Go-Kart-Rennen gegeneinander an, was eine ganz andere Art von Rivalität darstellt als die erbitterte zwischen Verstappen und Hamilton, die den letztjährigen WM-Kampf prägte.

Obwohl Leclerc zu Beginn der Saison einen Vorsprung herausgefahren hat, bleiben Verstappen noch 20 Rennen - mit maximal 26 Punkten auf jeder Strecke - um den Rückstand aufzuholen.

"Ich denke, dass wir mit dem Auto gute Fortschritte machen. Es ist also sehr eng, und es geht jetzt darum, wer die Updates schneller bringt, wer die größeren Upgrades richtig einsetzt", sagt Verstappen. "Besonders mit diesen neuen Autos gibt es noch so viel zu lernen. Ich denke, dass die Teams bei jedem Rennen andere Dinge bringen."

Verstappen und Leclerc werden ihre Rivalität an diesem Wochenende wieder aufnehmen, wenn die Formel 1 zum ersten Mal nach Miami reist. Die eigens dafür gebaute Strecke schlängelt sich um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins und enthält mehrere technische Abschnitte sowie drei DRS-Zonen auf den Geraden.

Es wird das erste Mal sein, dass die Fahrer auf der Strecke fahren, obwohl sie bereits einige Runden in einem Simulator absolviert haben.

"Wenn man eine wirklich gute Balance im Auto hat, hilft das sehr dabei, die Strecke zu lernen, aber wenn das nicht der Fall ist, kämpft man natürlich mit zwei Dingen", sagt Verstappen. "Du kämpfst damit, die Strecke zu lernen und gleichzeitig mit dem Auto.

"Das kann unterschiedlich sein. Manchmal hat man das Gefühl, dass man sich nach ein paar Runden richtig wohlfühlt, aber manchmal ist es so, dass man in einer Session immer noch Dinge findet, wie zum Beispiel, dass ich hier ein bisschen unterlegen war oder dass ich dort zu hart gepusht habe.

"Ich bin begeistert, hier zu sein. Es wird etwas ganz Besonderes sein, auf dieser Strecke zu fahren, und die Luftfeuchtigkeit und die Hitze werden hart sein. Es wird kein einfaches Rennen für uns werden."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com