Titelverteidiger Georgia besiegt Spitzenreiter Tennessee im College-Football

Die Volunteers waren in der ersten College-Football-Playoff-Rangliste der Saison erstmals auf Platz 1 gelandet, mussten sich aber den Bulldogs mit 27:13 geschlagen geben.

Beide Teams gingen mit einer makellosen Bilanz von 8:0 in das Spiel, wobei die Bulldogs in der AP-Umfrage auf Platz 1 und die Volunteers auf Platz 2 rangierten, was erst das dritte Aufeinandertreffen in der regulären Saison in der Geschichte der SEC zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 war.

Die Nachfrage nach dem Spiel war groß, und die letzten verbliebenen Karten kosteten laut TickPick mehr als 600 Dollar.

Vor mehr als 90.000 Fans zeigten die Bulldogs, dass sie immer noch das Team sind, das es im College-Football zu schlagen gilt.

Georgia gewann in überzeugender Manier und dominierte das Spiel in allen Belangen. Die starke Verteidigung der Bulldogs ließ Tennessee erst fünf Minuten vor Spielende in die Endzone kommen.

Mit diesem Sieg ist das ungeschlagene Georgia auf der Überholspur zurück zum Southeastern Conference Championship Game und hat damit freie Bahn für die College Football Playoffs, wo die Dawgs ihren Titel verteidigen wollen.

Susannah Cullinane von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com