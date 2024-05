Tipps für das Zusammenleben mit einem Somniloquisten

Nach Angaben der American Academy of Sleep Medicine ist die Hälfte aller Kinder vom Schlafwandeln betroffen, während nur 5 % der Erwachsenen diese Angewohnheit haben. Aber etwa 60-65 % der Erwachsenen machen mindestens einmal in ihrem Leben die Erfahrung von Schlafgesprächen. Diese nächtlichen Unterhaltungen können während des gesamten Schlafzyklus stattfinden, nicht nur im REM-Schlaf (wenn Träume auftreten), und ihr Inhalt kann von Gemurmel bis hin zu Flüchen oder Schreien reichen.

Jemand, der das Bett mit einem Schlafwandler teilt, mag das anfangs als unterhaltsam empfinden, könnte aber später nach Wegen suchen, um seinen eigenen Schlaf zu schützen.

"Es gibt Dinge, die Sie, der Bettpartner, tun können, um Ihren Schlaf zu retten", sagt der Schlafmediziner Dr. Carlos Schenck. Zunächst sollte man jedoch sicherstellen, dass es keine versteckten Probleme gibt, wie psychische Probleme oder Medikamente, die das Schlafwandeln verursachen.

Schlafgespräche, auch als Somniloquy bekannt, können auf Erkrankungen wie PTBS, Depressionen, Angstzustände und sogar andere Schlafstörungen zurückzuführen sein. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Ihr Partner nach 50 Jahren anfängt, im Schlaf zu sprechen, und dies immer intensiver und häufiger wird. Dies könnte ein Anzeichen für eine neurodegenerative Störung wie Parkinson sein.

Obstruktive Schlafapnoe, bei der Menschen mehrmals pro Stunde für 10 bis 2 Minuten die Atmung aussetzen, ist eine weitere Erkrankung, die mit Schlafgesprächen in Verbindung gebracht wird. Das Gehirn kann teilweise aufwachen, was zu Schlafgesprächen führt. Der Bettpartner bemerkt in der Regel als Erster andere Symptome der Schlafapnoe, wie z. B. einen abrupten Atemstillstand, gefolgt von einem Keuchen.

Schlafapnoe und saurer Reflux können ebenfalls partielle Erregungszustände auslösen, die das Gehirn zum Sprechen bringen können.

Ratschläge für den Umgang mit Schlafgesprächen

Jennifer Mundt, Assistenzprofessorin für Schlafmedizin, Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Northwestern University, rät, einen Generator für weißes Rauschen einzuschalten oder einen lauten Ventilator zu verwenden, ist eine wirksame Strategie.

"Ohrstöpsel oder bequeme Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung können ebenfalls hilfreich sein", schlägt Mundt vor. Ohrstöpsel gibt es in verschiedenen Formen, z. B. aus dehnbarem Schaumstoff, vorgeformt oder maßgefertigt, so dass sie gut in den Gehörgang passen.

"Versuchen Sie dann, vor der Person einzuschlafen, die im Schlaf spricht", empfiehlt Schenck. "Ein Generator für weißes Rauschen oder ein lauter Ventilator können sich in diesem Fall als sehr hilfreich erweisen."

Es ist wichtig, die Auslöser für das Schlafwandeln herauszufinden, z. B. Stress, Alkohol, Schlafentzug, ein unregelmäßiger Schlafrhythmus oder ein neuer Schlafplatz. Selbst harmlose Auslöser wie ein Urlaub oder eine neue Schlafumgebung können einen Anfall auslösen.

"Wecker können helfen, die Auslöser für Schlafwandeln zu erkennen", erklärt Mundt. "Manchmal ist das Gehirn aufgrund einer neuen Umgebung wachsamer, was zu partiellem Erwachen und einer höheren Wahrscheinlichkeit von Schlafwandeln führt."

Letztendlich muss die Person, die im Schlaf spricht, ihr Problem anerkennen und Maßnahmen ergreifen, um die Störungen für ihren Bettpartner zu begrenzen. "Die Person, die im Schlaf spricht, muss sich ihrer Störung sehr bewusst sein und Wege finden, den Partner nicht zu stören", bekräftigt Schenck.

Wenn das Schlafen auf dem Rücken das Schlafwandeln verstärkt, sollten Sie in ein Nachthemd investieren, in das ein Tennisball eingenäht ist, um diese Position zu vermeiden. Wenn Alkohol ein Auslöser ist, ist es ratsam, ihn zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. "Nehmen Sie Rücksicht auf Ihren vom Schlafwandeln betroffenen Partner", empfiehlt Schenck.

Was führt zum Schlafwandeln?

Schlafwandeln gehört zu den Parasomnien, zu denen auch Schlafwandeln, Essen, Sex und Lähmungen zählen. Bei diesen Zuständen ist das Gehirn teilweise wach, während die anderen Teile schlafen.

Parasomnien können in der Familie vorkommen, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verwandter an einer Parasomnie leidet, ist höher. Schlafverhalten aus der Kindheit kann auch als Erwachsener fortbestehen oder wieder auftauchen, aber nicht jedes Kind, das als Kind im Schlaf spricht, setzt dies auch als Erwachsener fort, stellt Schenck klar.

"Schlafgespräche treten oft spontan auf, und ihr Auftreten ist nicht vorhersehbar", erklärt Schenck. Es kann nach Fieber oder emotionalem Stress auftreten. Dabei ist zu beachten, dass sich das Schlafwandeln von der Katathrenie unterscheidet, einer schlafbezogenen Atmungsstörung, bei der es zu Stöhnen im Schlaf kommt.

Zahlreiche Personen, die im Schlaf plappern, benötigen in der Regel keine ärztliche Behandlung; wenn das Problem jedoch sehr stark ist, gibt es Lösungen wie die kognitive Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, Stressauslöser und negative Gedanken über den Schlaf zu erkennen und zu verringern.

Eine gute Schlafroutine, wie z. B. täglich zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, nach 15 Uhr auf Koffein zu verzichten und Licht aus der Schlafumgebung zu entfernen, einschließlich Telefone, Laptops und Fernsehgeräte, kann ebenfalls hilfreich sein.

Quelle: edition.cnn.com