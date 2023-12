Times Square wird ab Donnerstag zur "waffenfreien Zone" erklärt, da das New Yorker Waffengesetz in Kraft tritt

Das Gesetz wurde von Gouverneurin Kathy Hochul im Juli als Reaktion auf ein umstrittenes Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA unterzeichnet, mit dem ein staatliches Gesetz , das das Tragen einer verdeckten Handfeuerwaffe außerhalb des eigenen Hauses verbietet, aufgehoben wurde.

Das Gesetz umreißt als "sensibel" geltende Bereiche, in denen der Besitz von Schusswaffen illegal ist. Dazu gehört der Times Square, eines der meistbesuchten Touristenziele der Welt, das täglich fast 360.000 Menschen anzieht.

Andere Bereiche, die das Gesetz als sensibel definiert, sind Regierungsgebäude, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Gotteshäuser und öffentliche Verkehrsmittel. Personen, die eine Waffe an einem verbotenen Ort tragen, können nach dem Gesetz wegen eines Verbrechens angeklagt werden.

Der New Yorker Stadtrat ist noch dabei, die Einzelheiten eines Gesetzentwurfs auszu arbeiten, der die Grenzen des Times Square, der sich über die Midtown-Region im Stadtbezirk Manhattan erstreckt, abstecken würde.

Um sicherzustellen, dass es am Donnerstag Richtlinien gibt, wird der Times Square unter Notfallregeln stehen, die von der New Yorker Polizei und der Stadt aufgestellt wurden, sagte die Sprecherin des Stadtrats, Breeana Mulligan, gegenüber CNN.

Es gibt mehrere Ausnahmen von den Regeln, unter anderem für diejenigen, die in dem Gebiet wohnen, dort arbeiten oder den Times Square durchqueren.

Es wird erwartet, dass am Mittwoch neue Schilder mit der Aufschrift "Waffenfreie Zone" am Times Square aufgestellt werden. Laut Robert Barrows, dem Leiter der Rechtsabteilung der NYPD, werden diese Schilder an allen Ein- und Ausgängen des Platzes aufgestellt.

Um den Menschen zu helfen, zu verstehen, welche Bereiche waffenfreie Zonen sind, wird die Stadt außerdem an bestimmten Orten Videoboards aufstellen.

Zu den weiteren Aspekten des neuen Gesetzes gehören ein strenges Genehmigungsverfahren für den Erwerb einer Erlaubnis zum verdeckten Tragen von Waffen sowie Hintergrundüberprüfungen für den Verkauf von Munition.

Waffenbesitzer sind verpflichtet, Schusswaffen an einem sicheren Ort in ihrer Wohnung aufzubewahren, wenn Personen unter 18 Jahren in der Wohnung leben - eine Anhebung des bisher geltenden Alters von 16 Jahren.

Bemühungen, Waffenkäufe zu verfolgen

Das neue Gesetz kommt zu einer Zeit, in der New York City mit Waffengewalt zu kämpfen hat, obwohl Bürgermeister Eric Adams versucht, diese durch einen Mehr-Punkte-Plan einzudämmen, den er im Januar nach seinem Amtsantritt vorstellte.

Die Stadtverwaltung hat sich verstärkt um die Sicherheit der Einwohner und die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden in den U-Bahnen gekümmert, in denen im April bei einer Massenschießerei in einer Brooklyner Station 29 Menschen verletzt wurden.

Nach Angaben des NYPD ist die Zahl der schweren Straftaten bis zum 28. August im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % gestiegen.

In dem Bemühen, gegen illegale Waffenkäufe vorzugehen, haben die städtischen Behörden Visa, Mastercard und American Express gebeten, die Einführung eines Händlerkategoriecodes für Waffengeschäfte im ganzen Land zu genehmigen.

Solche Codes werden bereits für fast jede andere Ware oder Dienstleistung verwendet, die gekauft werden kann. Die Einführung eines solchen Codes für Waffentransaktionen könnte es einfacher machen, ungewöhnlich große Käufe von Schusswaffen und Munition oder Käufe in mehreren Geschäften zu erkennen.

Die derzeit in Waffengeschäften getätigten Käufe werden als "Verschiedenes" eingestuft, was es schwierig macht, einen verdächtigen Verkauf zu erkennen.

"Wenn Sie ein Flugticket kaufen oder für Ihre Lebensmittel bezahlen, hat Ihr Kreditkartenunternehmen einen speziellen Code für diese Einzelhändler. Es ist nur vernünftig, dass wir die gleichen Richtlinien für Waffen- und Munitionsgeschäfte haben", sagte Adams in einer Pressemitteilung.

Mastercard sagte, dass es den Vorschlag prüft und wie er umgesetzt werden könnte.

"Dies wird uns dabei helfen, weiterhin ein Zahlungssystem anzubieten, das alle legalen Käufe unterstützt und gleichzeitig die Privatsphäre und die Entscheidungen der einzelnen Karteninhaber schützt", sagte Seth Eisen, ein Sprecher.

CNN hat Visa und American Express um eine Stellungnahme gebeten.

Die Kreditkartenunternehmen sind stimmberechtigte Mitglieder der International Organization on Standardization, die die Kategoriecodes festlegt.

Mindestens zwei Kreditkartenunternehmen müssen zustimmen, damit die Händlercodes auf Waffengeschäfte angewendet werden können - obwohl sie den Vorschlag in der Vergangenheit nicht unterstützt haben, so der Rechnungsprüfer der Stadt New York, Brad Lander.

Rob Frehse, Nicki Brown, Mark Morales und Melanie Schuman von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

