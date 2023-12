Time Out listet die besten Städte der Welt für 2022

Jedes Jahr befragt das Medienunternehmen rund 20.000 Stadtbewohner auf der ganzen Welt sowie sein Netzwerk globaler Redakteure im Rahmen einer Umfrage, die als Time Out Index bekannt ist, danach, was ihre Stadt großartig macht. Time Out verwendet die daraus resultierenden Daten, um seine globalen Städterankings zu erstellen.

Es ist nicht nur die Schönheit Edinburghs, die ihr den Spitzenplatz für 2022 eingebracht hat. Die Stadt ist auch für ihre lebhaften Kunstfestivals und ihre wachsende Feinschmeckerszene bekannt, und die befragten Einheimischen lobten die Begehbarkeit der Stadt sowie ihre einladende, integrative Atmosphäre.

"Es ist erstaunlich zu sehen, wie sehr sich die Stadt entwickelt hat, seit wir als Kinder hier aufgewachsen sind", so das Team hinter der kürzlich eröffneten Edinburgher Weinbar Eleanore, die von Time Out als eines der Highlights der Stadt bezeichnet wurde, gegenüber CNN Travel. "Es ist schön zu sehen, dass die Stadt die Anerkennung bekommt, die sie verdient.

Während die letztjährige Liste Orte lobte, die während der Pandemie zusammenhielten, betonte Time Out in diesem Jahr alles, was wir in den letzten Jahren verpasst haben, und nahm die Restaurants, Bars, das Nachtleben und die Museen jeder Stadt unter die Lupe.

Das Ziel, so Time Out, ist es, das Ranking zur ultimativen Reiseliste für 2022 zu machen".

"Es sind alles Orte, die sich durch die Dinge auszeichnen, die Menschen dazu inspirieren, zu reisen und neue Dinge auszuprobieren", so Huw Oliver von Time Out gegenüber CNN Travel.

Unverwüstlichkeit und Feiern

Dicht auf den Fersen von Edinburgh auf Platz 2 ist das amerikanische Zentrum des Mittleren Westens, Chicago, das für seine Nachtclubszene zu früher Stunde ebenso gelobt wird wie für seine Widerstandsfähigkeit in Zeiten der Pandemie. An dritter Stelle steht Medellín in Kolumbien, das für sein Nachtleben, seine Boutique-Hotels und sein köstliches Essen bekannt ist.

Und auch Schottland kann sich sehen lassen: Glasgow steht auf Platz 4 der Liste, wobei Time Out die vielfältigen gastronomischen Möglichkeiten und die freundliche Atmosphäre der Stadt hervorhebt.

Nachhaltigkeitsinitiativen, Sicherheit und öffentliche Verkehrsmittel spielen ebenfalls eine Rolle in der Rangliste. Was die Umwelt betrifft, so hebt Time Out die jüngste Initiative des Glasgower Clubs SWG3 hervor, der Strom durch die Körperwärme der Tänzer erzeugt, während Amsterdam auf Platz 5 der Liste als die fahrradfreundlichste Stadt der Welt anerkannt wird.

Das Ziel, so Oliver von Time Out, war es, mit der Liste 2022 "all die Dinge hervorzuheben, die Städte zu unterhaltsamen, lebendigen Orten machen, die man gerne besucht". Die vollständige Rangliste finden Sie hier.

Time Out's Top 10 der besten Städte

1. Edinburgh, Schottland

2. Chicago, USA

3. Medellín, Kolumbien

4. Glasgow, Schottland

5. Amsterdam, Niederlande

6. Prag, Tschechische Republik

7. Marrakech, Marokko

8. Berlin, Deutschland

9. Montreal, Kanada

10. Kopenhagen, Dänemark

Quelle: edition.cnn.com