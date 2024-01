Tim Sparv: Schweigen ist "keine Option", wenn sich der Fußball nach Katar 2022 in eine "gefährliche" Richtung bewegt

Der Star, der sich seit seinem Rücktritt dem Aktivismus zugewandt hat, kritisiert den Weltfußballverband FIFA lautstark für die Vergabe des Turniers an Katar, weil es dort Menschenrechtsprobleme gibt - vor allem bei der Behandlung von Wanderarbeitern, den Gesetzen zur Homosexualität und der Haltung gegenüber Frauen in der Gesellschaft.

Die FIFA, ein Unternehmen mit einem Umsatz von 5,6 Milliarden Dollar, wurde durch jahrzehntelange Bestechungspraktiken belastet, die eine Untersuchung des US-Justizministeriums nach sich zogen. Dieses Erbe lastet noch immer auf dem Weltfußballverband und seiner Entscheidung, das Turnier 2018 an Russland und das bevorstehende Turnier 2022 an Katar zu vergeben.

Angesichts von Berichten, wonach sich Saudi-Arabien gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung des Turniers 2030 bewerben könnte, fordert Sparv mehr von der FIFA und wünscht sich, dass die Ausrichtung großer Turniere "eine Auszeichnung dafür ist, etwas Gutes zu tun".

"Die Weltmeisterschaft sollte eine Weltmeisterschaft für alle sein", sagte Sparv gegenüber CNN Sport. "Jeder sollte sich willkommen fühlen. Jeder sollte sich sicher fühlen, und das ist einfach nicht der Fall.

"Der Trend ist gefährlich. Es ist keine gesunde Richtung, in die wir uns bewegen, und ich glaube, dass die Menschen in einer mächtigen Position [...] alle eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen haben."

Die Änderungen der FIFA

Inmitten der anhaltenden Kritik an Katar hat die FIFA die am Turnier teilnehmenden Nationen aufgefordert, sich auf den Fußball zu konzentrieren und die Politik aus dem Spiel zu lassen.

Für Sparv ist das jedoch einfach keine Option.

Seit er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, besuchte Sparv Katar mit der FIFPRO - der weltweiten Vertretung der Profifußballer - und sagte, er habe die negativen Auswirkungen des Turniers auf Wanderarbeiter gesehen.

"In einer perfekten Welt könnten wir darauf vertrauen, dass unsere Verbände gute Entscheidungen für uns treffen", fügte er hinzu.

"Aber das ist nicht der Fall, und deshalb brauchen wir diese kritischen Stimmen von außen, um eine Meinung zu haben und um sicherzustellen, dass unser Sport in eine gute Richtung geht.

Sparv sagt, er wolle auch, dass Katar ein Katalysator für die Verbände sei, um die Spieler in den Vordergrund der Entscheidungsfindung zu stellen, damit sie sich nicht zwischen ihrem Beruf und einer möglichen politischen Stellungnahme während des Turniers entscheiden müssen.

Er ist sich der Änderungen bewusst, die die FIFA in den letzten Jahren vorgenommen hat, wie etwa die Einrichtung des FIFA-Menschenrechtsbeirats - ein unabhängiges Beratungsgremium, das sich aus Experten für Menschen- und Arbeitsrechte zusammensetzt - und ist gespannt, welche Auswirkungen dies in Zukunft haben wird.

"Ich denke, dass sich unser Verständnis davon, wohin sich der Sport entwickelt, verändert hat. Ich hoffe, dass wir klarere Regeln für die Bewerbung bestimmter Länder um Weltmeisterschaften haben werden", sagte er.

"Ich denke, es sollte eine Reihe von Kriterien geben, die erfüllt werden müssen, bevor eine Bewerbung zugelassen wird. Es ist ein bisschen zu spät, etwas von Katar zu verlangen, wenn sie den Zuschlag bereits erhalten haben.

"Ich denke, das Vermächtnis ist, dass jeder von uns - Fans, Trainer, Spieler, Verbände, jeder, der mit Sport zu tun hat - Stellung bezieht und sagt, dass so etwas nicht wieder passieren darf.

Nach eigenen Angaben hat die FIFA in den letzten Jahren eine Menschenrechtspolitik auf der Grundlage der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definiert und in ihre offiziellen Statuten aufgenommen.

Aufwachen aus der Fußball-"Blase

Sparv, der 2021 in den Ruhestand geht, sagt, es habe eine Weile gedauert, bis er aus der "Blase" des Fußballs "aufgewacht" sei.

Als junger Spieler sei er oft blind für die negativen Einflüsse auf den Fußball gewesen. Erst als sein finnischer Teamkollege Riku Riski sich 2019 weigerte, an einem Trainingslager teilzunehmen, begann Sparv, sich über Themen jenseits des Fußballs zu informieren.

Seitdem hat er zwei Artikel für The Players' Tribune verfasst, in denen er seine Ablehnung der Weltmeisterschaft in Katar darlegt, der letzte wurde Anfang dieses Monats veröffentlicht.

Der 35-Jährige sagt jedoch, dass er den Boykott solcher Turniere durch die Spieler nicht befürwortet und gibt zu, dass er sein Land bei dem Turnier vertreten hätte, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte.

Er ist sich der Scheinheiligkeit einer solchen Aussage bewusst, meint aber, dass dies eine Gelegenheit für Spieler und Mannschaften sei, auf wichtige Themen hinzuweisen.

"Für eine Nationalmannschaft zu spielen, bedeutet mehr als nur Fußballspiele zu gewinnen", so Sparv.

"Man hat eine wirklich fantastische Gelegenheit, das Leben der Menschen zu verbessern und ein Licht auf Dinge zu werfen, die viel wichtiger sind als Fußballspiele zu gewinnen. Diese Chance nicht zu nutzen, wäre eine Verschwendung".

Optimistisch über Veränderungen

Sparv erkennt zwar an, dass Katar einige positive Änderungen an seinen Arbeitsgesetzen vorgenommen hat, sagt aber auch, dass diese oft nur unzureichend umgesetzt werden und dass er sich Sorgen macht, was passieren wird, wenn sich der Blick der Weltöffentlichkeit unweigerlich von der Fußballweltmeisterschaft 2022 abwendet.

Sparv hat beschlossen, dem am 20. November beginnenden Turnier nicht beizuwohnen, sagt aber, dass er seine Haltung überdenken würde, sollte sich die Gelegenheit ergeben, eine sinnvolle Arbeit zu verrichten.

Im Großen und Ganzen ist er jedoch optimistisch, dass sich etwas ändern wird, und sagt, dass er seine Plattform nutzen will, um den Druck auf die Leute aufrechtzuerhalten, die über die Zukunft des schönen Sports entscheiden.

"Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht", sagte er.

"Das Rampenlicht der Medien, der Journalisten, nur ich persönlich, ein Niemand aus Finnland, ich habe schon so viele Interviews zu diesen Themen gegeben.

"Das war vorher noch nie der Fall, und ich denke, das ist eine gute Richtung, in die wir uns bewegen.

Das Supreme Committee for Delivery & Legacy von Katar erklärte gegenüber CNN Sport, dass die Weltmeisterschaft "ein inklusives, sicheres Turnier" sein wird und dass die Arbeitsreformen das Leben von Tausenden von Arbeitern deutlich verbessert haben.

"Jeder ist willkommen, unabhängig von Rasse, Herkunft, Religion, Geschlecht, Orientierung oder Nationalität", hieß es in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Wir haben uns auch immer dafür eingesetzt, dass diese Weltmeisterschaft ein soziales, menschliches, wirtschaftliches und ökologisches Vermächtnis hinterlässt und als ein Meilenstein in der Geschichte unserer Region in Erinnerung bleibt".

Sie fügte hinzu: "Wie in jedem Land gibt es immer Raum für Verbesserungen. Diese Arbeit wird noch lange nach dem Ende der Weltmeisterschaft fortgesetzt werden, da es uns wichtig ist, die in den letzten zehn Jahren erzielten Fortschritte weiter zu verankern und darauf aufzubauen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com