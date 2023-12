Highlights der Geschichte

Tiger Woods zu seinem jüngeren Ich: "Weg vom Spiel, ein ausgeglichenes Leben

Tiger Woods' Botschaft an sein 21-jähriges Ich

Woods spricht exklusiv mit Shane O'Donoghue von Living Golf

"Ich würde sagen, sei geduldig bei der Zeitplanung, mach nicht zu viel", sagte Woods in einem exklusiven Interview mit Shane O'Donoghue von CNN im Vorfeld der Dubai Desert Classic.

Von allen Golfschlägen, die er je gemacht hat, ragt einer für Tiger Woods heraus.

Rekorde purzelten, 14 Majors häuften sich, Skandale und Verletzungen forderten ihren Tribut.

Doch während er versucht, seine Karriere wieder aufzubauen, fällt der ehemalige langjährige Weltranglistenerste erneut mit Rückenproblemen aus, nachdem er nach mehreren Rückenoperationen mehr als 15 Monate gefehlt hat.

"Ich muss mir verschiedene Hobbys suchen, um vom Spiel wegzukommen und ein Gleichgewicht im Leben zu finden", sagte der 41-jährige Woods, während er weiter nachdachte. "Ich denke, das ist sehr wichtig."

Altersunterschied

Woods' jüngstes Comeback geriet ins Stocken, als er sich im vergangenen Monat beim Turnier in Dubai vor der zweiten Runde mit der Begründung zurückzog, er habe Krämpfe im Rücken.

Seitdem hat er nicht mehr gespielt und eine Pressekonferenz vor den Genesis Open, die seiner Stiftung zugute kommen, wegen der anhaltenden Rückenkrämpfe abgesagt.

Während Woods darum kämpft, wieder fit zu werden, um erneut an der Spitze des Golfsports mitmischen zu können, hat sich eine neue Generation von Spielern herausgebildet, von denen viele, die ihn schon früh beeinflusst haben, jetzt auf der Senior Tour spielen.

"Ich spiele gegen Kinder, die geboren wurden, nachdem ich Profi wurde", fügte er hinzu. "Das ist das Beängstigende.

"Der Wechsel vollzieht sich so schnell, und ich war so lange nicht mehr dabei, dass mir viele dieser Namen neu sind."

READ: Was macht Tiger Woods' perfekten Tag aus?

READ: Tiger Woods - Der Ruhm und der Schmerz

READ: Was macht den perfekten Tag von Jason Day aus?

Geschäftliche Interessen

Vielleicht hat Woods akzeptiert, dass das Ende seiner Wettkampfkarriere näher ist als der Anfang, und hat in letzter Zeit mehr Energie in seine geschäftlichen Interessen gesteckt, einschließlich des Designs von Golfplätzen.

Eines seiner ersten Projekte ist ein neuer 18-Loch-Meisterschaftsplatz, der Trump World Golf Club in Dubai.

"Ich liebe es, Golfplätze zu entwerfen", sagte er. "Ich liebe es, etwas zu schaffen, vor allem, wenn man eine leere Leinwand hat, wie hier [Dubai]. Es ist nur Sand, man kann alles erschaffen, was man will."

Was ist also die Design-Philosophie von Woods?

"Ich möchte, dass der Platz für die besseren Spieler schwierig ist, ihnen verschiedene Winkel und Herausforderungen bietet, aber auch Spaß für den Freizeitspieler, damit der Wochenend-Krieger rausgehen und Spaß haben kann", sagte er.

"Wir glauben an Kreativität und an ein schnelles Spiel, und der schnellste Weg, das Spiel zu beschleunigen, ist, dass die Spieler keine Bälle verlieren. Außerdem werden alle Schläger in der Tasche auf dem Grün eingesetzt, vom Putter bis zum Holz drei.

"Ich mag es, den Ball auf den Boden zu spielen, ihn zu stoßen und zu kreieren, aber das kann man heute nicht mehr tun, so wie die Plätze angelegt sind."

Tiger Woods: Von Hochs zu Tiefs

Die Zukunft mag unklar sein, aber Woods besteht darauf, dass er den Golfsport auf lange Sicht betreiben will.

"Ich freue mich auf die positiven Dinge, die sich aufbauen und anhäufen und den Schwung mitnehmen", sagte er.

"Golf ist kein Sprint, sondern ein Marathon."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com