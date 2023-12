Höhepunkte der Geschichte

Tiger Woods zieht sich mit Rückenverletzung vom Arnold Palmer Invitational zurück

Ein weiterer verletzungsbedingter Rückschlag für Woods

Hat "keinen Zeitplan" für eine Rückkehr zum Golf

Woods enttäuscht, dass er Palmer nicht "ehren" wird

"Der König" verstarb im September

Woods hat seit seinem Rückzug von der Dubai Desert Classic im letzten Monat nicht mehr gespielt, weil er an Rückenbeschwerden leidet, die Teil einer wiederkehrenden Verletzung sind, die seine Karriere seit fast drei Jahren plagt und zu mehreren Operationen führte.

Woods sagte, es gebe "keinen Zeitplan" für seine Rückkehr, teilte aber auf seiner Website mit: "Die Behandlungen werden fortgesetzt und verlaufen gut."

Der jüngste Rückschlag lässt ernsthafte Zweifel an der Teilnahme des 14-fachen Majorsiegers am kommenden Masters aufkommen, 20 Jahre nachdem er dort als 21-Jähriger sein erstes Major gewonnen hatte.

"Leider werde ich aufgrund der andauernden Erholung und Rehabilitation meines Rückens nicht in der Lage sein, am diesjährigen Arnold Palmer Invitational teilzunehmen", so Woods, 41, in der Erklärung.

"Ich bin besonders enttäuscht, weil ich in Bay Hill dabei sein wollte, um Arnold zu ehren. Dies ist eine Veranstaltung, die ich nicht auslassen wollte. Arnold hat mir und meiner Familie so viel bedeutet; ich betrachtete ihn als einen engen Freund.

"Er wird sehr vermisst werden und kann nie wirklich ersetzt werden."

Palmer, eine Golf-Ikone und siebenfacher Major-Sieger, starb im Alter von 87 Jahren im September letzten Jahres kurz vor dem Ryder Cup.

Bei seinem Auftaktturnier 2017 in Torrey Pines verpasste er den Cut, und in Dubai zog er sich nach einer 77er-Runde in der ersten Runde zurück. Außerdem sagte er eine geplante Pressekonferenz bei den Genesis Open an der Riviera zugunsten seiner Stiftung ab, um seinen Rücken zu schonen.

Vor dem Turnier in Dubai sagte Woods gegenüber CNN, er befürchte, dass er nach den "dunklen Zeiten" der Verletzung nie wieder spielen werde.

Das Arnold Palmer Invitational beginnt am 16. März, nur 20 Tage vor dem Masters.

