Tiger Woods verteidigt das Erbe der PGA Tour vor der PGA Championship

In einer Rede vor den Medien am Dienstag vor Beginn der PGA Championship im Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma, machte Woods deutlich, dass er die Tour, die seine Vorgänger Jack Nicklaus und Arnold Palmer zu dem gemacht haben, was sie heute ist, voll unterstützt.

"Ich denke einfach, dass das, was Jack und Arnold getan haben, als sie die Tour ins Leben riefen und sich von der PGA of America lösten und unsere Tour '68 oder '69 ins Leben riefen, irgendwo da drin, ich denke einfach, dass das ein Vermächtnis ist," sagte Woods.

"Ich spiele hier seit einigen Jahren, seit Jahrzehnten, und ich denke, das ist ein Vermächtnis. Ich glaube immer noch, dass die Tour so viel zu bieten hat, so viele Möglichkeiten."

Woods' Unterstützung für die 1968 gegründete PGA Tour kam zustande, als er nach seiner Meinung zu den Äußerungen seines Golfkollegen Phil Mickelson gefragt wurde, der sich kritisch über die Tour geäußert und gleichzeitig seine Unterstützung für die aufstrebende LIV Golf Invitational Series zum Ausdruck gebracht hatte, die vom Public Investment Fund Saudi-Arabiens unterstützt wird.

Zu den Äußerungen Mickelsons sagte Woods: "Wissen Sie, er hat seine Meinung darüber, wohin sich das Golfspiel seiner Meinung nach entwickeln wird. Ich habe meine eigene Sichtweise, wie ich das Golfspiel sehe, und ich unterstütze die Tour und meine Stiftung veranstaltet seit Jahren Events auf der Tour.

"Ich verstehe unterschiedliche Standpunkte, aber ich glaube an Vermächtnisse", fügte Woods hinzu. "Ich glaube an große Meisterschaften. Ich glaube an große Ereignisse, an Vergleiche mit historischen Persönlichkeiten der Vergangenheit. Hier draußen gibt es viel Geld. The Tour is growing."

Im Februar tauchten Kommentare aus einem Interview mit dem Biographen Alan Shipnuck aus dem Jahr 2021 auf, in denen Mickelson sich abfällig über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien äußerte und behauptete, das Königreich habe den Journalisten Jamal Khashoggi ermordet, während er gleichzeitig sein Interesse bekundete, dem von Saudi-Arabien finanzierten Unternehmen LIV Golf beizutreten, weil es ein Druckmittel sein könnte, um "die Arbeitsweise der PGA Tour neu zu gestalten".

Mickelson sagte, seine Kommentare seien inoffiziell gewesen - eine Behauptung, die der Reporter, der ihn interviewt hat, bestritten hat - und sagte, sie seien aus dem Kontext gerissen und ohne seine Zustimmung verbreitet worden. Mickelson verlor daraufhin wegen der Kontroverse mehrere Sponsorenverträge und kündigte an, sich eine Auszeit vom Golfsport zu nehmen.

Als Titelverteidiger des Turniers hatte sich Mickelson ursprünglich für die PGA Championship im vergangenen Monat angemeldet, zog sich aber am Freitag vom Turnier zurück.

Woods sagte am Dienstag, dass er es trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten vermisse, Mickelson in dieser Woche im Feld zu haben.

"Es ist immer enttäuschend, wenn der Titelverteidiger nicht hier ist", sagte Woods.

"Phil hat einige Dinge gesagt, gegen die sich viele von uns, die sich der Tour und dem Erbe der Tour verpflichtet fühlen, gewehrt haben, und er hat sich eine persönliche Auszeit genommen, und wir alle verstehen das. Aber ich denke, dass es bei einigen seiner Ansichten darüber, wie die Tour geführt werden könnte, geführt werden sollte, eine Menge Meinungsverschiedenheiten gab.

"Aber wie wir alle wissen, vermissen wir ihn als Profi, wenn er hier draußen ist. Ich meine, er ist eine große Attraktion für den Golfsport. Er nimmt sich einfach Zeit, und wir alle wünschen ihm das Beste, wenn er zurückkommt. Natürlich werden wir unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie er die Tour sieht, und dann werden wir weitersehen.

Woods wird seine Suche nach seinem 16. Major-Titel beginnen, wenn er am Donnerstag um 9:11 Uhr ET abschlägt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com