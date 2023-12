Tiger Woods und Phil Mickelson veranstalten Benefiz-Rematch mit den NFL-Stars Tom Brady und Peyton Manning

Die Verhandlungen über ein Zwei-gegen-Zwei-Spektakel, bei dem Mickelson zusammen mit Brady gegen Woods und Manning antreten würde, sind noch nicht abgeschlossen, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle gegenüber CNN Sport bestätigte.

Der professionelle Golfsport ist wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf Eis gelegt, aber Mickelson hatte in den sozialen Medien angedeutet, dass er an Plänen für ein Aufeinandertreffen der beiden Golfgrößen "arbeitet".

Während Datum und Uhrzeit des Spiels noch lange nicht feststehen, sind andere Details der Verhandlungen schon klarer.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der PGA Tour und WarnerMedia (der Muttergesellschaft von CNN) organisiert und wird voraussichtlich nicht im Pay-per-View ausgestrahlt.

Der Schauplatz des Spiels steht ebenfalls noch nicht fest, aber es werden keine Zuschauer und nur ein kleines Fernsehteam anwesend sein, wobei sich alle Personen an die empfohlenen Richtlinien zur sozialen Distanzierung halten werden.

CNN hat die vier Sportler um eine Stellungnahme gebeten. Die PGA Tour lehnte eine Stellungnahme ab.

Rückspiel

Sollte das Charity-Event stattfinden, wäre es eine Neuauflage des im Fernsehen übertragenen Duells zwischen Woods und Mickelson aus dem Jahr 2018.

Unter dem Titel "The Match" trafen die beiden in einem für das Fernsehen produzierten 9-Millionen-Dollar-Duell aufeinander, das Mickelson nach 22 Löchern auf dem Shadow Creek Golf Course in Las Vegas gewann.

Mickelson gewann außerdem 600.000 Dollar an Nebenwetten für wohltätige Zwecke, da er bei drei Par-3-Löchern am nächsten zum Loch war. Er verpasste jedoch einen Birdie-Putt am ersten Loch und spendete 200.000 Dollar an die von Woods gewählte Wohltätigkeitsorganisation.

Woods und Mickelson haben zusammen 20 Majors gewonnen und waren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erbitterte Rivalen, aber die beiden Golfveteranen haben sich in den letzten Jahren angefreundet.

Auch Brady und der zurückgetretene Manning hatten während ihrer jeweiligen Spielerkarriere eine gesunde Rivalität.

Brady hat sich kürzlich den Tampa Bay Buccaneers angeschlossen, nachdem er seine gesamte NFL-Karriere - 20 Spielzeiten - bei den New England Patriots verbracht hat, mit denen er sechs der neun Super Bowls gewann.

Rob Hodgetts von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

