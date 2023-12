Tiger Woods serviert Fajitas und Sushi beim Masters Champions Dinner

Als Titelverteidiger ist Woods Gastgeber und wählt das Menü für das exklusive Treffen der früheren Sieger und des Vorsitzenden von Augusta National am Dienstag der Masters-Woche aus. Das Essen wird in der Regel nur wenige Tage vor Turnierbeginn bekannt gegeben, wenn sich die weltbesten Golfer in Augusta versammeln, wobei das diesjährige Masters am 9. April beginnt.

Der 44-Jährige, der im vergangenen Jahr in einem bemerkenswerten Comeback sein fünftes grünes Jackett beim Masters und sein erstes Major seit 2008 gewann, hat das Menü von seinem vierten Augusta-Sieg im Jahr 2006 übernommen.

"Da ich in Südkalifornien geboren und aufgewachsen bin und diese Region einen Teil meiner Kindheit ausmacht, wird es Steak und Hähnchen-Fajitas sowie Sushi und Sashimi auf der Terrasse geben", sagte Woods am Dienstag in einer Telefonkonferenz vor dem Masters zu Reportern.

"Wir diskutieren noch über Milchshakes."

Affen-Drüsen-Sauce

Das Champions Dinner findet im Clubhaus des Augusta National statt und ist seit seiner Einführung durch den großen Ben Hogan im Jahr 1952 zu einer Tradition des Masters geworden.

Später wurde dem Sieger des Vorjahres die Ehre zuteil, das Menü zu kreieren, das oft das Nationalgericht seines Landes widerspiegelt.

Als Woods 1998 nach seinem bahnbrechenden Major-Sieg in Augusta als Titelverteidiger zurückkehrte, servierte er Cheeseburger, Pommes und Milchshakes. Sowohl 2002 als auch 2003 entschied er sich für ein Porterhouse-Steak.

Der deutsche Bernhard Langer servierte 1986 Wiener Schnitzel, der Engländer Nick Faldo wählte beim ersten seiner drei Champions Dinners als Gastgeber 1997 Fisch und Pommes frites, und der Schotte Sandy Lyle zog einen Kilt an und servierte 1989 Haggis.

Weitere bemerkenswerte Menüs waren der Elch, das Wildschwein und der Saibling des Kanadiers Mike Weir im Jahr 2004 und Charl Schwartzels südafrikanisches Barbecue mit Affen-Drüsensauce im Jahr 2012.

"Es gibt keinen Affen und keine Drüse", sagte Schwartzel lachend auf einer Pressekonferenz in Augusta.

"Es ist eine Sauce, die in Südafrika in allen Restaurants sehr bekannt ist. Man gibt sie über sein Fleisch. Es ist ein bisschen Chutney, Worcestersauce und etwas Zwiebel."

Eine weitere lokale Delikatesse waren die Moreton Bay Bugs - australische Hummer - die Adam Scott 2014 auswählte.

Das Dinner ist eines der exklusivsten Treffen im Sport, und für Neulinge kann es eine beängstigende Angelegenheit sein, wie der zweimalige Champion Bubba Watson berichtet.

"2013, bei meinem ersten Champions Dinner, wusste ich nicht, was ich tun sollte, als ich diese Legenden und ihre Geschichten hörte", sagte er den Reportern in Augusta.

"Ich fragte mich, ob ich wirklich hier sein sollte. Man sieht und hört den großen Champions und ihren Geschichten zu, und ich habe nicht geredet, ich habe nur zugehört. Es war ziemlich toll."

Die Teilnehmer können auch aus dem Clubmenü wählen, wenn ihnen das Essen des Gastgebers nicht zusagt.

Das Masters 2020 findet vom 9. bis 12. April statt, und Woods ist auf der Jagd nach einer sechsten grünen Jacke, um den Rekord von Jack Nicklaus einzustellen.

Rory McIlroy braucht nur noch das Masters, um als sechster Spieler in seiner Karriere alle vier Major-Titel zu erringen.

