Highlights der Geschichte

Tiger Woods peilt für 2018 die Majors an

Woods ist nach seiner Rückenoperation schmerzfrei

Schlägt den Weltranglistenersten Dustin Johnson

Das schmerzfreie Comeback von Tiger Woods bei der Hero World Challenge veranlasste den größten Namen des Golfsports zu der Aussage, er sei "aufgeregt" über die Zukunft.

Nach seiner lang erwarteten Rückkehr von einer vierten Rückenoperation - es war sein erstes Turnier seit 301 Tagen, nachdem er im Februar bei der Dubai Desert Classic aufgegeben hatte - spielte Woods im Albany Club auf den Bahamas drei Runden unter 70 Schlägen und belegte damit den neunten Platz im 18-köpfigen Teilnehmerfeld.

Er hatte zwar 10 Schläge Rückstand auf den Sieger Rickie Fowler, doch Woods' Gesamtergebnis von acht unter Par reichte aus, um den Weltranglistenersten Dustin Johnson, den FedEx-Cup-Sieger und Weltranglistendritten Justin Thomas sowie US-Open-Sieger Brooks Koepka zu schlagen.

Major-Termine

Mit dieser Leistung verbesserte sich Woods in der Weltrangliste von Platz 1.199 auf Platz 668. Noch wichtiger ist jedoch, dass der 41-Jährige frei schwingen konnte, ohne Anzeichen von Rückenschmerzen, die ihn in den letzten Jahren behindert haben.

"Ich bin aufgeregt", sagte Woods, der seit dem Gewinn des letzten seiner 14 Majors bei den US Open 2008 acht lange Verletzungspausen wegen verschiedener Beschwerden einlegen musste.

"Meine Erwartungen sind, dass wir nächstes Jahr wieder spielen werden. Wir werden herausfinden, wie ich meinen Zeitplan für die Major-Turniere am besten gestalten kann.

"Ich weiß nicht, auf welchen Golfplätzen ich spielen werde und wie ich es am besten anstellen kann. Wir werden uns mit dem gesamten Team zusammensetzen und herausfinden, wo ich anfangen werde, wie viel ich spielen werde, wie lange ich mich ausruhen kann, wie lange ich trainieren werde und so weiter."

'Frustriert'

Woods, der vier Majors hinter dem Rekord von Jack Nicklaus (18) zurückliegt, hatte im April eine Wirbelversteifung im unteren Rückenbereich und gab vor dem Turnier auf den Bahamas zu, dass er keine Ahnung hatte, wie er spielen würde.

Aber er lag am Freitag zweimal in Führung und hielt sich nicht zurück. Er übertraf regelmäßig seine jüngeren Spielpartner, die in seiner Abwesenheit den Sport übernommen haben, darunter auch Thomas, der mit einem Durchschnitt von 309,7 Yards in der letzten Saison einer der größten Schlagmänner auf der PGA Tour ist.

"Es ist schön, wieder da draußen zu sein, wo ich den Ball über ein paar Ecken schlagen und auf den Par-5-Löchern verlängern kann", sagte Woods, der vor dem Turnier scherzte, dass seine beiden kleinen Kinder ihn als "YouTube-Golfer" betrachten, weil sie ihn nie in seiner Glanzzeit gesehen haben.

"Ich war ein wenig frustriert über mein Eisenspiel, das war das Markenzeichen meiner Karriere. Es ist immer noch überraschend, wie weit ich es schlage, und ich muss diese Anpassungen vornehmen.

"Hinzu kommt das Adrenalin, und man denkt, dass man den Ball unmöglich so treffen kann. Das sind Dinge, die ich in den Griff bekommen muss. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden."

Derselbe Tiger

Obwohl es sich nicht um ein Turnier mit vollem Teilnehmerfeld handelte und es auf einem relativ einfachen Platz gespielt wurde - es gibt fünf Par 5 auf der Albany-Bahn - hat man das Gefühl, dass dieses jüngste Comeback von Woods, der 79 Mal auf der PGA Tour gewonnen hat, etwas anders ist.

Mit Ausnahme einer schwierigen Phase während seiner dritten Runde am Samstag - er lag auf den ersten neun Schlägen bei windigen Bedingungen vier über - schien er sein Spiel unter Kontrolle zu haben und zeigte Anzeichen der alten Magie, die ihn zu dem gemacht hat, den viele für den größten Spieler aller Zeiten halten.

"Wenn Sie in den letzten acht Jahren geschlafen haben und aufgewacht sind und Tiger Woods das letzte Mal 2009 spielen gesehen haben, würden Sie denken: 'Was ist schon dabei? Das ist genau derselbe Typ", sagte Golf Channel-Analyst Brandel Chamblee nach der ersten Runde.

"So gut habe ich ihn noch nie schwingen sehen, seit der Zeit vor all den Verletzungen und all den Dingen, über die jeder lieber nicht sprechen möchte.

"Seine Ballgeschwindigkeit lag bei einem Schlag bei 178 mph, bei einem anderen Schlag bei 180, das entspricht einem 96 mph schnellen Ball. Das ist das Zeug für die große Liga. Als Tiger das letzte Mal spielte, betrug seine Schlägerkopfgeschwindigkeit 114 mph. Das entspricht einem Unterschied von 10 bis 12 mph in der Ballgeschwindigkeit.

"Tiger Woods fühlt sich gut, er schwingt gut.

Gründe, optimistisch zu sein

Chamblees Chefs beim Golf Channel werden zweifellos ein gutes Gefühl haben und hoffen, dass Woods verletzungsfrei bleibt, denn die Einschaltquoten für den ersten Tag des Turniers auf den Bahamas sind im Vergleich zum Vorjahr um 27 % gestiegen.

Der Golf Channel war der meistgesehene Kabelsportsender in den USA, als Woods am Donnerstagnachmittag abschlug.

Obwohl die Zeichen gut stehen und Woods behauptet, schmerzfrei zu sein, könnte es zu früh sein, um zu sagen, dass er wirklich "zurück" ist.

Letztes Jahr um diese Zeit, nachdem er beim Hero-Turnier beeindruckende 24 Birdies erzielt hatte, sagte er, dass er sich zu Beginn der neuen Saison gut fühle, hielt aber nur drei weitere Runden durch und verpasste den Cut in Kalifornien, bevor sein Rücken in Dubai nachgab.

"Es ist aufregend, aber man muss versuchen, es ein wenig zu dämpfen", sagte sein Caddie Joe LaCava.

"Letztes Jahr ging es uns genauso. Wir sollten nicht zu aufgeregt sein. Aber man muss mögen, was man sieht, oder? Es gibt mehr Gründe, optimistisch zu sein."

Tiger Woods: Von Hochs zu Tiefs

Der von Woods erzeugte Rummel überschattete Fowlers Sieg am Sonntag. Mit einer Schlussrunde von 11 unter 61 Schlägen - der niedrigsten seiner Profikarriere - sicherte er sich den Sieg mit vier Schlägen Vorsprung vor seinem amerikanischen Landsmann Charley Hoffman.

Weitere Berichte und Reportagen finden Sie auf CNN.com/sport

"Ich wollte sichergehen, dass ich vor [Woods] rauskomme", sagte Fowler, als er die "Tiger-Trophäe" der Hero World Challenge entgegennahm.

"Denn ich weiß, dass wir ihn hier nicht zum letzten Mal sehen werden."

Quelle: edition.cnn.com