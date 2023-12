Tiger Woods hat beim Arnold Palmer Invitational sein Gefühl wiedergefunden

Höhepunkte der Geschichte

Der 14-fache Major-Sieger hatte gerade einen erstaunlichen 71-Fuß-Putt gelocht, den Höhepunkt seiner Vier-unter-Par-Runde am Donnerstag, mit der Woods beim Arnold Palmer Invitational-Turnier gut im Rennen blieb.

"Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Golfplatz nicht mehr so viel nachdenke", sagte Woods gegenüber der PGA Tour, als er über seinen Aufschwung nachdachte, der viele zu der Frage veranlasst hat, ob er endlich wieder zu seiner Bestform zurückgefunden hat.

"Ich kann es einfach sehen und fühlen und loslegen, und das liegt nur daran, dass ich mein Gefühl wiedergefunden habe.

Narrative umgedreht

Woods lag in der ersten Runde vier Schläge hinter dem Führenden Henrik Stenson, der zum neunten Mal in seiner langen Karriere um den Sieg bei diesem Turnier kämpft.

Nach seiner Runde blickten die Reporter, die nach dem zweiten Platz in der vergangenen Woche noch immer schwindlig waren, auf seine Aussichten beim Masters in drei Wochen.

"Ihr stellt jetzt andere Fragen als damals, als ich zurückkam, und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich zwei Monate", sagte Woods über seine Rückkehr ins Spiel, nachdem er nach einer vierten Rückenoperation im vergangenen Jahr zehn Monate lang pausiert hatte.

"Ich wollte euch nur daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass ihr andere Fragen gestellt habt und dass ihr es genießen müsst. Ich genieße es einfach, wieder zu spielen, nachdem ich so viel durchgemacht habe. Zu spielen fühlt sich gut an."

Der einzige Schönheitsfehler auf der Scorekarte des 42-Jährigen war ein Doppelbogey am dritten Par-4-Loch, obwohl es erst das achte Bogey war, das Woods in seinen letzten fünf Runden verzeichnete.

Laut der PGA-Tour-Website hat er in diesem Jahr bereits 15 Wettkampfrunden absolviert, im Vergleich zu nur zwei im Jahr 2017.

Woods deutete an, dass dies der Grund dafür ist, dass er nach Jahren, die durch Rückenverletzungen und persönliche Probleme ruiniert waren, wieder in Form gekommen ist.

"Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich Turniergolf spiele", erklärte Woods die Gründe für seinen jüngsten Aufschwung. "Ich war so lange davon weg, dass es bei meiner Rückkehr nur darum ging, wieder ein Gefühl für Turniergolf zu bekommen."

Die Möglichkeit, dass Woods um Titel mitspielen könnte, hat die Fantasie der Golffans beflügelt und die Aufmerksamkeit der Quotenmacher geweckt.

Bei einigen Buchmachern steht es jetzt nur noch 8:1, dass er das Masters zum fünften Mal gewinnt - was 10 Jahre nach seinem letzten Major-Titel sein 15. wäre.

Ein weiterer Spieler, der seine beste Form aufblitzen ließ, war Rory McIlroy.

Der ehemalige Weltranglistenerste braucht nächsten Monat das grüne Jackett, um den Grand Slam der vier Majors seiner Karriere zu vervollständigen, und er sah in Florida gut aus, denn er lag nach 17 Löchern bei fünf unter.

Ein Doppelbogey an der 18 bedeutete ein frustrierendes Ende für den vierfachen Majorsieger, aber er ist immer noch auf der Jagd nach seinem ersten Turniersieg seit September 2016.

"Ich denke, wenn man bedenkt, was ich heute geschossen habe und nur (drei unter) liegt, ist das nicht katastrophal", sagte McIlroy, der letzte Woche bei der Valspar Championship den Cut verpasst hatte. "Aber ich muss besser sein."

Während McIlroy und Woods weiterhin nach ihrer Bestform suchen, hatte Stenson keine Schwierigkeiten, seinen Donnerstag zu finden.

Der Schwede spielte mit acht unter Par 64 die niedrigste Runde seiner Karriere.

Ich habe heute einige schöne Schläge gemacht", sagte Stenson gegenüber Sky Sports.

"Ich habe sie wirklich gut getroffen. Letzte Woche hatte ich mit dem Putten zu kämpfen, ich habe mich vor dieser Woche sehr angestrengt und es geschafft, die Dinge in Form zu bringen."

