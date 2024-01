Tiger Woods' Ex-Freundin klagt gegen Golfer und Stiftung

In der ersten Klage, die im Oktober 2022 eingereicht wurde, wird behauptet, dass eine Treuhandgesellschaft im Besitz von Woods gegen das Florida Residential Landlord Tenant Act verstoßen hat, indem sie den mündlichen Mietvertrag gebrochen hat. In der Klageschrift heißt es, dass sich der tatsächliche Schaden "wahrscheinlich auf mehr als 30.000.000 Dollar beläuft". Woods wird in der Klage vom Oktober nicht als Beklagter genannt.

Im Dezember beantragte die Treuhandgesellschaft die Abweisung der Klage Hermans und behauptete, der Streit zwischen den beiden habe begonnen, als Woods seine Beziehung zu Herman im Oktober beendete und ihr mitteilte, dass sie in Woods' Haus nicht mehr willkommen sei.

Weiter heißt es, dass die Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) zwischen den beiden eine "vertrauliche Schlichtung in allen Streitigkeiten zwischen" Herman und Woods vorsieht und dass Hermans Klage gegen diese Vereinbarung verstößt. Eine Kopie des NDA ist dem Antrag von Woods' Treuhandgesellschaft beigefügt, aber die öffentlich zugängliche Version des Dokuments ist vollständig geschwärzt.

Eine neuere Klage, die auf die Aufhebung des NDA abzielt, wurde Woods am Montag zugestellt. Beide Fälle werden von Fisher Potter Hodas, einem in Florida ansässigen Spezialisten für Familienrecht, vorgebracht. CNN hat Fisher Potter Hodas um eine Stellungnahme gebeten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

CNN bat auch die Vertreter von Woods um eine Stellungnahme, erhielt aber nicht sofort eine Antwort.

In der Klageschrift vom Oktober wird behauptet, dass Woods' Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust Hermans Mietverhältnis auf dem Grundstück des Paares in Hobe Sound, Florida, unrechtmäßig beendet hat.

In der Klageschrift heißt es: "Der Beklagte (Woods und seine Treuhandgesellschaft) entschied sich für 'verbotene Praktiken', d.h. Selbsthilfe, und verursachte damit ... schwere emotionale Schäden bei der Klägerin. Die verbotenen Praktiken wurden absichtlich, mit Vorsatz und in böswilliger Absicht durchgeführt".

In der Klage wird insbesondere behauptet, dass "Vertreter der Beklagten" Herman aufforderten, "einen Koffer für einen Kurzurlaub zu packen", bevor sie ihr mitteilte, dass sie bei ihrer Ankunft am Flughafen aus dem Haus ausgesperrt worden war. Es wird behauptet, dass die Anwälte der Treuhandgesellschaft vor Ort waren, um Herman mit "Vorschlägen zur Lösung des Fehlverhaltens zu konfrontieren, das sie gerade begangen hatten".

In der Klageschrift wird auch behauptet, dass Vertreter von Woods und des Trusts Hermans Hab und Gut aus dem Haus entfernt und über 40.000 Dollar ihres Bargelds "veruntreut" hätten.

Das NDA wurde laut der Gerichtsakte im August 2017 unterzeichnet, aber Herman glaubt, dass es "ungültig und nicht einklagbar" ist.

Sie stellt fest, dass während des Rechtsstreits ein von Woods kontrollierter Trust ein Schiedsverfahren gegen Herman auf der Grundlage des NDA eingeleitet hat und damit seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass die Vereinbarung weiterhin gültig ist.

In der Klageschrift wird gefordert, dass die "angebliche Schiedsklausel" im NDA gemäß dem Bundesgesetz Ending Forced Arbitration of Sexual Assault And Sexual Harassment Act of 2021 und dem Bundesgesetz Speak Out Act als nicht durchsetzbar angesehen wird.

Das erstgenannte Gesetz, das im März 2022 in Kraft tritt, "macht Schiedsvereinbarungen ungültig, die eine Partei daran hindern, eine Klage vor Gericht einzureichen, wenn es um sexuelle Übergriffe oder sexuelle Belästigung geht, und zwar auf Wunsch der Partei, die ein solches Verhalten behauptet", heißt es auf der Website des Kongresses.

Der Speak Out Act trat im Dezember 2022 in Kraft und "verbietet die gerichtliche Durchsetzbarkeit einer Geheimhaltungsklausel oder einer Nichtverleumdungsklausel, die vor dem Entstehen eines Rechtsstreits über einen sexuellen Übergriff oder eine sexuelle Belästigung vereinbart wurde".

In der Klageschrift wird Woods nicht des sexuellen Übergriffs oder der sexuellen Belästigung beschuldigt. In einem zivilrechtlichen Deckblatt, das der Klage vom Oktober beigefügt ist, gab Hermans Anwalt auf die Frage, ob der Fall "Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs" beinhalte, "nein" an.

Quelle: edition.cnn.com