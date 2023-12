Höhepunkte der Geschichte

Tiger Woods erhält von seinem Arzt grünes Licht, so viel zu tun, wie er braucht".

Tiger Woods beschleunigt Rehabilitation nach Rückenverletzung

Die ehemalige Nummer 1 ist seit Februar 2017 außer Gefecht.

Laut Mark Steinberg, dem Agenten des Amerikaners, haben die Ärzte ihm die Erlaubnis erteilt, "so viel zu tun, wie er tun muss."

"Er hat einen guten Bericht bekommen und darf weitermachen", sagte Steinberg gegenüber ESPN. "Er kann so viel tun, wie er tun muss. Tiger wird es sehr, sehr langsam angehen. Das ist gut, aber er plant, es auf die richtige Weise zu tun."

Steinberg reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Der 14-fache Major-Champion hat seit seinem Ausscheiden bei der Dubai Desert Classic vor acht Monaten kein Turnier mehr gespielt und sich in den letzten drei Jahren vier Rückenoperationen unterzogen.

Woods hat seit dem WGC-Bridgestone Invitational 2013 nicht mehr auf der PGA Tour gewonnen und sagte im Februar gegenüber CNN Sport , er fürchte, dass er sich "nie wieder großartig fühlen wird".

Doch am 15. Oktober postete der 41-Jährige auf Twitter ein Video von sich, in dem er einen vielversprechenden Drive mit den Worten "making progress" schlägt.

Woods' ehemaliger Trainer Hank Haney ging sogar so weit, zu tweeten: "Das ist ein Schwung, mit dem er gewinnen könnte, er geht nicht über die Linie und bleibt beim Herunterkommen innen stecken, er sieht ein bisschen steif aus, aber er ist gut genug."

Schmerzen im Nervensystem

Woods war früher nur in der Lage, 60-Meter-Pitch-Schläge zu schlagen, und noch im Mai 2017 konnte er den Ball nicht einmal mehr drehen, geschweige denn mit voller Kraft schlagen.

"Ich konnte nicht länger mit den Schmerzen leben, die ich hatte", schrieb Woods in seinem Blog. "Selbst das Hinlegen tat weh. Ich hatte bei allem, was ich tat, Nervenschmerzen und war am Ende meiner Kräfte."

Doch nun scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben.

Quelle: edition.cnn.com