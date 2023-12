Highlights der Geschichte

Tiger Woods: "Das war der gefühlvollste Schlag, den ich je in meinem Leben gemacht habe".

Tiger Woods wählt das 3er-Eisen aus dem Bunker als besten Schlag

Woods spricht exklusiv mit Shane O'Donoghue von Living Golf

Und es ist nicht der legendäre Curling-Chip, den er auf der kurzen 16 in Augusta in einem spannenden Endrunden-Duell mit Chris DiMarco beim Masters 2005 einlochte.

Es war ein 3er-Eisen aus einem Bunker am 18. Loch zum Abschluss seiner zweiten Runde bei der US PGA 2002 in Hazeltine, Minnesota.

"Das war der gefühlvollste Schlag, den ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte Woods in einem Exklusivinterview mit Living Golf von CNN vor den Dubai Desert Classic im vergangenen Monat.

Woods war in seiner Blütezeit und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits acht Majors gewonnen, darunter das diesjährige Masters und die US Open.

Wetterbedingte Verzögerungen in Hazeltine führten dazu, dass sich die zweite Runde bis in den Samstag hineinzog, und auf dem 18.

Der Ball setzte sich in der Nähe des linken Randes ab, und da er im Sand stand, war er näher am Ball als sonst.

Doch anstatt zu chippen, griff er zum flachen, unnachgiebigen Eisen 3 und hob es hoch über die Bäume, um das Grün zu erreichen.

"Der Wind blies mit etwa 25-30 mph von links", so Woods. "Die Lippe war vor mir, die Bäume waren vor mir, [ich hatte] einen Hang und irgendwie habe ich ihn getroffen - ich weiß nicht, wie ich ihn so solide, so sauber, so bündig getroffen habe und ihn gegen den Wind hochgezogen und gehalten habe, er landete etwa 20 Fuß entfernt."

Sein Spielpartner Ernie Els schaute mit Bewunderung zu.

"Ernie stand auf dem Fairway und gab mir das universelle Zeichen für die Nummer eins in seinem Herzen, und dann habe ich den Putt gemacht", sagte Woods.

Woods beendete das Turnier als Zweiter mit einem Schlag Rückstand auf seinen Landsmann Rich Beem, gewann aber noch sechs weitere Majors - zuletzt die US Open 2008.

Der 41-Jährige, der mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, liegt immer noch vier Schläge hinter dem Major-Rekord von Jack Nicklaus.

