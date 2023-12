Highlights der Geschichte

Tiger Woods bietet eine "fesselnde" Geschichte über den Übermenschen, sagt der Chef der PGA Tour

Tiger Woods' Rückkehr ist "überzeugend" für den Golfsport

TV-Zuschauerzahlen auf Rekordniveau

Ehemalige Nummer 1 der Welt zählt zu den Favoriten für das Masters

Der 42-Jährige trotzte im vergangenen April einer Wirbelsäulenoperation, der letzten von vier Rückenoperationen, und verpasste bei der Valspar Championship in Florida mit einem Schlag Vorsprung das Stechen um seinen ersten Sieg seit 2013.

Es war eine bemerkenswerte Rückkehr des ehemaligen Weltranglistenersten an die Spitze des Golfsports, der während "dunkler Zeiten" während seiner Genesung befürchtete, seine Karriere sei vorbei.

Und die Fans und Golfzuschauer waren begeistert: Die TV-Einschaltquoten des Wochenendes erreichten Rekordwerte, und in den sozialen Medien ging es hoch her.

"Es ist eine Geschichte, die die Welt sehr fesselnd findet und ... das ist es, was man sich als Unternehmen wünscht", sagte PGA-Tour-Beauftragter Jay Monahan gegenüber CNN.

Erfolg bei den Einschaltquoten

Auch für die Fernsehsender ist die Rückkehr von Woods in die Wettkampfform ein großer Publikumserfolg.

NBC Sports meldete, dass die Einschaltquoten der dritten Runde auf dem Golf Channel im Vergleich zum gleichen Tag des Vorjahres um 181 % gestiegen sind, während die Finalrunde eine Einschaltquote von 5,11 über Nacht erzielte - die höchste Einschaltquote außerhalb der Majors seit der von Woods gewonnenen Players Championship 2013.

Es war auch die höchste Einschaltquote außerhalb der Majors seit der PGA Championship 2015. Die Veranstaltung wurde außerdem 27,2 Millionen Minuten lang über die digitalen Plattformen von Golf Channel und NBC Sports gestreamt - das meistgestreamte PGA-Tour-Event aller Zeiten für den Sender, so der Bericht.

Und das, obwohl in Woods' Abwesenheit aufregende junge Stars wie Jordan Spieth und Justin Thomas auftauchten.

"Wir sind in den letzten Jahren mit dem Aufkommen dieser neuen Spieler gewachsen, aber niemand hat in den letzten 20 Jahren mehr fesselndes Fernsehen im Sport produziert als Tiger Woods", fügte Monahan hinzu.

"Jetzt ist er wieder mit von der Partie. Ich denke, es ist klar, dass die Leute wirklich daran interessiert sind, zu sehen, wie die Phils [Mickelson], wie die Tigers, wie sie gegen diese großartigen jungen Spieler auftreten werden."

Anfang des Monats setzte sich Mickelson bei der WGC-Mexico Championship in einem Stechen gegen Thomas durch und holte sich damit seinen ersten Sieg seit den British Open 2013 in Muirfield.

Erhebliche Verletzungen

Woods gewann das letzte seiner 14 Majors im Jahr 2008, und viele hatten ihn als glaubwürdigen Major-Anwärter abgeschrieben, selbst wenn er sich genug erholt hätte, um wieder auf der Tour zu spielen.

"Es war ein harter, harter Weg", sagte Woods im Februar 2017 in der CNN-Show Living Golf in Dubai während seines kurzlebigen Comebacks. "Es gab viele dunkle Zeiten, in denen ich nicht aus dem Bett kam, mich nicht bewegen konnte, die Schmerzen waren zu groß.

"Jeder, der schon einmal Nervenschmerzen im Rücken hatte, weiß sicher, wie sich das anfühlt. Letztes Jahr um diese Zeit wusste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals wieder Golf spielen würde."

Aber nach seiner schmerzfreien Rückkehr ins Spiel im Dezember deutet Woods' Leistung auf dem Copperhead-Kurs in Palm Harbor darauf hin, dass er nun zu den Favoriten auf seinen fünften Masters-Titel und den ersten seit 2005 in Augusta im April zählt.

"Die Verletzungen, die er zu überwinden hatte, waren beträchtlich, und wenn man von vier Rückenoperationen spricht, würden wohl viele Leute annehmen, dass das ein Hindernis ist, das man nicht überwinden kann", fügte Monahan hinzu.

"So großartig der Champion auch ist und war, ich denke, man kann davon ausgehen, dass dies Hindernisse sind, die kein Mensch überwinden kann.

"Dass er nun zurückkommt und sehr gute Leistungen erbringt, dass er zurückkommt und dass er es zu schätzen weiß, da draußen zu sein und wieder in diesem Umfeld mit all diesen großen jungen Stars zu sein - ich glaube, das ist es, was die Menschen so fasziniert."

Das nächste Kapitel in der Geschichte von Woods wird beim Arnold Palmer Invitational in dieser Woche aufgeschlagen, wo er eine reelle Chance hat, seinen 80. Sieg auf der PGA Tour und den neunten auf dem Bay Hill Course in der Nähe von Orlando zu erringen.

Das Masters beginnt am 5. April.

"Niemand hat eine Kristallkugel, aber die PGA und der Golfsport befinden sich in einer ziemlich guten Lage", sagte Monahan.

Am Vorabend des Bay Hill Turniers wurde Woods zum Kapitän der USA für den nächsten Presidents Cup ernannt, eine Rolle, die normalerweise Veteranen am Ende ihrer Karriere vorbehalten ist.

