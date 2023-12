The Terminal List" lässt Chris Pratt als eine andere Art von Rächer in einer Sackgasse landen

In der Serie, die auf einem Roman von Jack Carr basiert, spielt Pratt James Reece, einen hartgesottenen Navy SEAL, dessen Zug während einer verdeckten Mission in einen Hinterhalt gerät und dezimiert wird. Reece kehrt mit emotionalen Narben nach Hause zurück, bevor er herausfindet, dass seine Einheit möglicherweise Opfer eines schief gelaufenen Experiments geworden ist, das ihn mit einem kognitiven Trauma zurückgelassen hat, das seine Erinnerungen trübt.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird Reece auch noch beauftragt, die Verantwortlichen ausfindig zu machen, was er mit Hilfe eines Freundes und ehemaligen SEALs (Taylor Kitsch) tut, während er den Kontakt zu einer Enthüllungsjournalistin (Constance Wu) aufrechterhält, die die Story fast genauso sehr will, wie die Leute, die Reece eliminieren sollen, ihn in Gewahrsam nehmen wollen.

Was folgt, ist ein böses Geschäft, denn Reece (der scheinbar über ein unerschöpfliches Reservoir an Ressourcen verfügt, aber warum sollte man sich mit den Details aufhalten?) schält die Schichten der Geschehnisse ab und sieht sich mit einer tickenden Uhr konfrontiert, was seinen Zustand angeht und die Frage, wie lange er konzentriert und gesund genug bleiben kann, um die anstehende Aufgabe zu erfüllen. Der Weg dorthin ist nicht gerade geradlinig, sondern eher gepunktet, mit gelegentlichen Abstechern, um Leute zu töten, die sich als Verantwortliche oder Mitwisser der Verschwörung herausstellen.

The Terminal List", der unter anderem von Autor David DiGilio und Regisseur Antoine Fuqua ("Training Day") produziert wurde, fühlt sich extrem klischeehaft an, von Reeces Rückblenden und trüben Visionen bis hin zu dem Zynismus, der die Mächtigen umgibt, egal ob es sich um Regierungsbeamte, Unternehmensmagnaten oder militärische Auftragnehmer handelt, die ihre Profite und Karrieren über das Leben der Soldaten stellen.

Pratt, der sich eine Pause vom Herumhängen mit Dinosauriern und seinen Marvel-Kollegen gönnt, geht das Ganze mit ernster Entschlossenheit an, aber er spielt einen Terminator aus Fleisch und Blut, der nur wenige Grautöne in sein Programm einbaut - ein Mangel an Dimension, der charakteristisch für die ganze Übung ist.

Tatsächlich erinnert "The Terminal List" mehr als alles andere an die Struktur eines alten Chuck Norris- oder Charles Bronson-Films, die Art von einfacher "B"-Kost, die sich kaum danach sehnte, über mehrere Teile gestreckt zu werden, was sicherlich ein Zeichen für die Zeit des Streaming ist, wenn auch nicht unbedingt für den Fortschritt.

Abgesehen von solchen Erwägungen ist "The Terminal List" ein kleiner Coup für Amazon, allein schon wegen des Markenkerns von Pratts Beteiligung, die einen Filmstar in den Mittelpunkt stellt. Dennoch, bei so vielen besseren Optionen wird man nicht viel verpassen, wenn man diese Sackgasse von seiner "Watch"-Liste streicht.

Die Premiere von "The Terminal List" findet am 1. Juli auf Amazon statt.

Quelle: edition.cnn.com