The Rock": Dwayne Johnson sagt, er sei nicht der anonyme Käufer des T-Rex-Schädels

Im Oktober 2020 wurde ein 39 Fuß langes T-Rex-Fossil - das in Anlehnung an seinen Entdecker Stan Sacrison, der die Überreste 1992 ausgrub, den Spitznamen "Stan" erhielt - bei einer Live-Auktion von Christie's für 31.847.500 Dollar an einen anonymen Käufer verkauft, wie National Geographic berichtet.

Am Montag wurde Johnson während seines virtuellen Auftritts bei "Monday Night Football with Peyton and Eli" mit einem riesigen T-Rex-Schädel in seinem Büro gesichtet .

Co-Moderator Eli Manning wies auf den Dinosaurier hin.

"Ich habe einen T-Rex-Schädel, ja", lachte Johnson. "Das ist 'Stan'. Stan' ist tatsächlich der vollständigste T-Rex-Schädel, der je von einem Paläontologen gefunden wurde - einem jungen Paläontologen - und sein Name war Stan, also wurde dieser T-Rex-Kopf nach ihm benannt. Ziemlich cool und knallhart, oder?"

In einem ausführlichen Instagram-Post am Dienstag sagte Johnson, dass er nicht der Käufer ist und dass der Schädel, der im ManningCast zu sehen war, eine Nachbildung ist.

"Nach meinem LIVE-Interview im #ManningCast von gestern Abend auf @NFL's Monday Night Football, gab es tonnenweise weltweite Spekulationen in der Welt der Wissenschaft ~ dass ich der "mysteriöse Käufer" des originalen T-REX-Schädels, bekannt als STAN, bin", schrieb er.

"Ich bin nicht der geheimnisvolle Käufer. In meinem Büro zu Hause steht mein REPLIKABGUSS von STAN, den ich von meinen Freunden vom Black Hills Institute of Geological Research and Paleontological Excavations angefertigt und gekauft habe.

"Der ursprüngliche STAN wurde 1987 von dem Amateurpaläontologen Stan Sacrison gefunden und schließlich 1992 ausgegraben. In der Wissenschaft gilt dieser T-REX-Schädel als der am besten erhaltene Schädel, der je gefunden wurde. Die Knochen dieses wunderschönen Tieres waren vollkommen unversehrt.

"Das ist der Grund, warum STAN so außergewöhnlich und besonders ist. Im Jahr 2020 wurde STAN versteigert und für 31,8 Millionen Dollar an einen anonymen Käufer verkauft und nie wieder gesehen. Dieser Käufer war nicht ich.

"Meine Liebe, mein Respekt, meine Faszination und meine Neugier für die paläontologische und archäologische Wissenschaft sind tief verwurzelt - und wenn ich der stolze Besitzer des echten STAN wäre, würde ich ihn ganz sicher nicht in meinem Büro aufbewahren. Ich würde ihn in einem Museum aufbewahren, damit die Welt sich an ihm erfreuen, ihn studieren und von ihm lernen kann. "Johnson hat sich vom Profi-Wrestler zum Filmstar und Großunternehmer entwickelt und ist einer Umfrage zufolge jemand, den fast die Hälfte der Amerikaner gerne als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen würde. Er hat 285 Millionen Instagram-Follower.

Chloe Melas hat zu diesem Bericht beigetragen.

