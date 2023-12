The Boys in the Boat" bleibt im seichten Becken des Sportfilms stecken

Für George Clooney ist "The Boys in the Boat" ein bescheidener Neuanfang als Regisseur. Er versucht mit aller Macht, Aufregung, Spannung und Gänsehautmomente um seine Darsteller herum aufzubauen, allen voran Callum Turner (aus den "Phantastische Tierwesen" -Filmen und dem kommenden "Masters of the Air" auf Apple TV+ ) als Joe Rantz, der aus pragmatischen finanziellen Gründen in die Rudermannschaft aufgenommen wird, und Joel Edgerton als harter Trainer.

Trotz alledem kann der Film dem Strudel seiner ernsthaften Vertrautheit nicht wirklich entkommen und paddelt in einem Mittelweg, der es nicht mit den mitreißendsten Vertretern dieses altbekannten Genres aufnehmen kann.

Nach dem Aufbau von Joes Situation, die ihn zu zwingen droht, die Schule abzubrechen, verlässt sich Clooney (nach einem Drehbuch von Mark L. Smith, mit dem er bei "The Midnight Sky" zusammengearbeitet hat ) auf die üblichen Trainingsmontagen, in denen Joe und seine Teamkollegen versuchen, nahtlos zusammenzuarbeiten, während Edgerton mit gerunzelter Stirn auf eine Stoppuhr starrt.

Für diejenigen, die sich nicht so gut mit den Mechanismen der Crew auskennen, sei gesagt, dass der Erfolg davon abhängt, dass alle an einem Strang ziehen. Allerdings gibt es Hindernisse, die über das Erzielen der schnellsten Zeit hinausgehen, wie z. B. hochnäsige Ivy-League-Schulen, die sich nicht vorstellen können, dass sich dieser Emporkömmling aus dem Nordwesten auf ihrem privilegierten Spielplatz einmischt.

Wenn er nicht auf dem Wasser ist, findet Joe auch Zeit, um Joyce (Hadley Robinson aus "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" und dem gerade erschienenen "Anyone But You") den Hof zu machen. Dabei entsteht eine Beziehung, die keine Zeit für viel Tiefgang hat, so dass sie in den entscheidenden Momenten nur mit besorgtem Gesichtsausdruck den Aufrufen zu seinen Rennen im Radio lauscht.

Clooney hat schon in "Good Night, and Good Luck" und "Leatherheads", seinem 2008 gedrehten Film über ein Profi-Football-Team in den 1920er Jahren, seine Leidenschaft für historische Filme gezeigt. Dennoch ist es schwer zu erkennen, was ihn an diesem Stoff gereizt hat, oder warum ein so nüchternes, schnörkelloses Werk in die unruhige See der Preisverleihungssaison geworfen wird.

Zugegeben, "The Boys in the Boat" wird wahrscheinlich relativ bald für den Konsum zu Hause verfügbar sein, aber selbst dann fühlt sich der Film angesichts seiner rückwärtsgewandten Qualitäten bestenfalls wie eine Insel an - eine unauffällige Art, die Zeit totzuschlagen, während er sanft in den Strom rudert, rudert, rudert.

"The Boys in the Boat" hat am 25. Dezember in den US-Kinos Premiere. Er ist ab 13 Jahren freigegeben.

Quelle: edition.cnn.com