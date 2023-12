Thanh Chuong Viet Palast: Das Epizentrum des kulturellen Erbes von Hanoi

Der auf dem Berg Soc Son außerhalb der Hauptstadt Hanoi gelegene Palast erzählt die Geschichte der vietnamesischen Kultur anhand von traditioneller Architektur, Kunstwerken und volkstümlichen Gegenständen.

Im Rahmen des Erhaltungsprojekts wurden viele der auf dem Gelände befindlichen Relikte, darunter Stelzenhäuser und eine 500 Jahre alte Steinbrücke, mit Lastwagen aus den Außenprovinzen des Landes herangeschafft oder von vielen der 54 anerkannten ethnischen Gruppen des Landes gespendet.

"Man sieht, dass dieser Ort alles hat, von Raum und Atmosphäre bis hin zu Ökologie, Architektur und Kunst", erklärt der Künstler und Gründer Thanh Chuong gegenüber CNN Travel.

"Auch wenn wir ein kleines, armes Bauernvolk sind, das Nassreisanbau betreibt, streben wir immer nach der Wahrheit, dem Guten und der Schönheit."

Ein Projekt aus Leidenschaft

Obwohl das 2,5 Hektar große Freilichtmuseum heute ein gut besuchtes Museum ist, begann es als persönliches Passionsprojekt.

"Mein Vater interessierte sich sehr für das vietnamesische Volkserbe. Er wusste alles über vietnamesische Sitten und Gebräuche, Feste und andere kulturelle Aktivitäten", sagt Thanh Chuong. "Schon in jungen Jahren wurde ich von meinem Vater stark beeinflusst."

Der Palast war ursprünglich als persönlicher Zufluchtsort gedacht - ein Ort, an dem Thanh Chuong und seine Familie vietnamesische Kunst bewundern und schätzen konnten.

Doch die Frustration über die vietnamesische Denkmalschutzpolitik veranlasste den Künstler, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen.

"Wir sind ein Land der Kriege, die Tausende von Jahren zurückreichen. Das bedeutet, dass es in der Geschichte Zeiten gab, in denen unser traditionelles Erbe völlig zerstört wurde", sagt Thanh Chuong.

"Jahrelange Kriege, Naturkatastrophen und schlechtes Benehmen sind für die traditionelle vietnamesische Kultur jedoch nicht so katastrophal wie die jüngsten Initiativen zur Erhaltung, die von anderen Parteien und der Regierung durchgeführt werden.

"Warum? Weil sie die Dinge auf die falsche Weise tun. Sie zerstören hundert Jahre alte Relikte völlig und bauen dann etwas anderes. Ich verstehe das einfach nicht."

Erkundung des Geländes

Der ruhige Komplex aus Banyanbäumen, hübschen Steinbrücken, Pavillons und Tempeln wurde 2009 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und entwickelte sich schnell zu einem beliebten Ausflugsziel für Einwohner und Besucher von Hanoi.

Bei einem Spaziergang durch die Gärten und Gebäude wirkt jeder Bereich wie eine Hommage an eine andere ethnische Gruppe oder kulturelle Tradition.

So gibt es beispielsweise Stelzenhäuser in verschiedenen Stilen, von denen einige die traditionellen Häuser der Muong darstellen, einer ethnischen Gruppe aus einer Region südwestlich von Hanoi.

"Unsere Vorfahren waren Bauern, die ihr ganzes ruhiges Leben hinter den Bambussträuchern des Dorfes verbrachten. Ihre Kultur ist eine Bauernkultur", sagt Thanh Chuong.

"Das Wesen unserer Kultur ist einfach, rustikal, freundlich und rein. Und das war für mich immer das stärkste Gefühl - die tiefste Wurzel eines jeden Vietnamesen."

Kunst, die spricht

In den Galerien finden Sie Sammlungen von Gemälden, Keramiken, Statuen, Antiquitäten und sogar Thanh Chuongs eigene Kunstwerke.

Ein Gemälde sticht dabei besonders ins Auge. Es ist von der vietnamesischen Folklore inspiriert, die besagt, dass eine unsterbliche Feenmutter und ein Drachenvater das vietnamesische Volk zur Welt brachten.

"Dieses Gemälde zeigt vietnamesische Mutterfiguren, die jahrelang Kriege, Entbehrungen und Naturkatastrophen durchlebten und dennoch wollten, dass ihre Nachkommen von der großen Legende von 'Con Rong Chau Tien' [Kinder des Drachen, Enkel der Götter] erfahren", erklärt Thanh Chuong ein Bild.

"Sie ist die Wurzel und das Fundament unserer Nation. [Dieses Gemälde verkörpert meinen Geist und meine Leidenschaft für die Bewahrung des kulturellen Erbes unserer Vorfahren für künftige Generationen."

Bleiben Sie für eine Ausstellung

Im Laufe der Jahre hat sich der Komplex auch zu einem beliebten Ort für Wasserpuppenspiele und Volksmusikaufführungen entwickelt.

"Das Wasserpuppenspiel ist eine der ältesten vietnamesischen Kunstformen und stellt allgemeine Aspekte der vietnamesischen Kultur dar ... Deshalb müssen wir dem Wasserpuppenspiel einen Platz im Viet Palace widmen", erklärt Thanh Chuong.

"Dieses Theater wurde nach dem Vorbild des Wasserpavillons in der Thay-Pagode entworfen, in der der ehrwürdige Mönch Tu Dao Hanh, der Schöpfer des Wasserpuppenspiels, lebt."

Die verschiedenen Volksaufführungen beinhalten in der Regel Gesang, Tanz und Musik, um Geschichten aus der Vergangenheit Vietnams zu erzählen.

"Das Leben ist in der modernen Welt sehr viel komplizierter geworden, so dass sich viele Menschen heute wünschen, in die Vergangenheit zurückzukehren und die Dinge auf eine einfache, natürliche Weise zu tun", sagt Thanh Chuong.

"Ich habe diesen Ort gebaut, um diese alte Lebensweise und den schönen Geist der vietnamesischen Kultur zu bewahren."

Quelle: edition.cnn.com