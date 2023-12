Texas schickt Asylbewerber ohne Vorankündigung mit Bussen in Großstädte. Diese Bürgermeister wollen auf die Bremse treten

In der vergangenen Woche kamen 14 Busladungen mit Migranten aus Texas nach New York City - die höchste Zahl seit dem Frühjahr 2022, wie Bürgermeister Eric Adams unter Berufung auf das Asylum Seeker Arrival Center der Stadt mitteilte.

Auf Anweisung des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott hat der Staat mit den einsamen Sternen seit April 2022 über 90.000 Migranten in von Demokraten geführte "sanctuary cities " wie Washington, D.C., New York City, Chicago, Philadelphia, Denver und Los Angeles gebracht, wie aus den am Freitag vom Büro des Gouverneurs veröffentlichten Zahlen hervor geht.

Zur Rechtfertigung der Abschiebung von Migranten, die die südliche Grenze überqueren, sagte Abbott in einer Erklärung im vergangenen Jahr, dass "nur Texas und Arizona die Hauptlast des Chaos und der Probleme, die damit einhergehen, tragen".

"Jetzt kann der Rest von Amerika genau verstehen, was vor sich geht", sagte er.

Die Verantwortlichen der Städte, die einen Zustrom von Migranten zu verzeichnen haben, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie diese bei ihrer Ankunft unterbringen können.

Am Mittwoch unterzeichnete Adams eine Durchführungsverordnung, die von allen Charterbussen, die Asylbewerber in die Stadt bringen, die Einhaltung von Richtlinien verlangt, die regeln, wann und wo Migranten abgesetzt werden können, und die eine schriftliche Vorankündigung ihrer Ankunft verlangen.

"Es geht um Zusammenarbeit und darum, diese Unordnung in Ordnung zu verwandeln", sagte Adams am Freitag bei "CNN This Morning". "Wir müssen unsere Städte ordentlich führen."

Die Anordnung des Bürgermeisters folgt auf eine Welle von Grenzübertritten in den Süden, die eine Reihe von bereits überlasteten Behörden in den USA überfordert hat. Laut einer vorläufigen Statistik des Heimatschutzes, die CNN vorliegt, haben die Grenzbehörden im Dezember mehr als 225.000 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aufgegriffen, was die höchste monatliche Zahl seit 2000 darstellt.

Ein Verstoß gegen die Busregeln der Stadt New York stellt ein Vergehen der Klasse B dar, das mit bis zu drei Monaten Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 500 Dollar für Einzelpersonen und bis zu 2.000 Dollar für Unternehmen geahndet werden kann, heißt es in der Anordnung. Darüber hinaus können Busunternehmen ihre Busse von der Polizei von New York City beschlagnahmen lassen.

Städte wie Chicago - und sogar seine Vororte - haben bereits eine ähnliche Verordnung eingeführt und durchgesetzt. Anfang dieses Monats wurde ein Bus mit Asylbewerbern beschlagnahmt und abgeschleppt, weil die Busbetreiber nicht über die erforderlichen Papiere und eine Genehmigung verfügten.

Viele der Migranten, die mit Bussen in den Norden gebracht werden, "kommen mit nur einem T-Shirt und ohne viel Schutz in Regionen der Vereinigten Staaten an, in denen es wirklich kalt ist", sagte Pedro Rios, Programmdirektor des American Friends Service Committee's U.S./Mexico Border Program in San Diego, am Freitag gegenüber CNN. Das AFSC ist eine Organisation, die sich für den Frieden einsetzt und den Menschen in den USA und auf der ganzen Welt soziale Gerechtigkeit bringt.

"Die Grenzpatrouille wird den Menschen sagen, dass sie nur ein Kleidungsstück tragen dürfen, also ziehen sie ihre Jacken und ihre warme Kleidung aus", sagte er. "Und so reisen sie vom Kontakt mit der Grenzpatrouille bis zur Entlassung in Chicago oder New York oder wo auch immer, oft ohne Schnürsenkel, weil man ihnen sagt, dass sie diese ausziehen müssen."

Mit ihren Habseligkeiten, die in eine einzige Tasche gestopft sind - weil man ihnen gesagt hat, dass sie ihr Leben auf ein einziges Behältnis reduzieren müssen - befinden sie sich bereits in einem "sehr verletzlichen Zustand", so Rios.

"Körperlich verletzlich, emotional verzweifelt, und dann spielen Politiker mit ihrem Leben, das ist einfach unverschämt", sagte Rios.

Koalition von Bürgermeistern bittet um Hilfe

Für Adams und seine Amtskollegen aus den Großstädten, den Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, und den Bürgermeister von Denver, Mike Johnston, geht es bei dem Problem um weit mehr als die Koordinierung der Busabfahrten.

Die drei Bürgermeister fordern gemeinsam zusätzliche staatliche Unterstützung zur Bewältigung des Zustroms von Migranten und bezeichnen ihn als nationale humanitäre Krise, die eine nationale Lösung erfordert.

"Unsere Städte arbeiten Schulter an Schulter, um Neuankömmlinge zu unterstützen, aber es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung die Arbeitsgenehmigung erhöht, eine koordinierte Einreisestrategie entwickelt und mehr Bundesmittel bereitstellt, um sicherzustellen, dass die Städte diese Krise bewältigen und Neuankömmlingen zu einem guten Leben verhelfen können", sagte Johnston diese Woche in einer gemeinsamen Online-Erklärung.

Die Bürgermeister gehen "bis zum Äußersten, um zu verhindern, dass sie ihre selbst deklarierten Versprechen als "sanctuary city" erfüllen", sagte Renae Eze, eine Sprecherin von Abbott, gegenüber CNN. "Anstatt die Bemühungen von Texas anzugreifen, unseren überforderten Grenzgemeinden zu helfen, sollten diese demokratischen Bürgermeister ihren Parteivorsitzenden auffordern, endlich seinen Job zu machen und die Grenze zu sichern - etwas, das er weiterhin verweigert."

In diesem Jahr hat die Biden-Harris-Regierung in Zusammenarbeit mit Staaten und Städten Kliniken für Arbeitsgenehmigungen und den vorübergehenden Schutzstatus eingerichtet, um Nicht-Bürgern zu helfen, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten und die Schutzsysteme zu entlasten, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag gegenüber CNN.

"Bis heute haben diese Kliniken etwa 10.000 Personen betreut, und dank der Bemühungen von USCIS beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Anträge auf Arbeitserlaubnis 30 Tage", so der Sprecher.

"Präsident Biden hat sich verpflichtet, dieses Problem anzugehen, und deshalb hat er dem Kongress einen zusätzlichen Finanzierungsantrag vorgelegt, der zusätzliche Mittel zur Sicherung der Grenze mit mehr Strafverfolgung, mehr Zuschüsse für Gerichtsbarkeiten, die Migranten aufnehmen, und Mittel zur Beschleunigung der Bearbeitung von Arbeitserlaubnissen für berechtigte Nicht-Staatsbürger vorsieht."

In Chicago und New York City besteht ein Problem bei der Unterbringung der vielen Asylbewerber darin, dass sie an willkürlichen Orten und zu willkürlichen Zeiten abgesetzt werden, so die Stadtverwaltung.

In New York City beeinträchtigen diese ungeplanten Absetzvorgänge die Fähigkeit der Stadt, diese humanitäre Krise zu bewältigen und Notfalldienste bereitzustellen", so Sylvia O. Hinds-Radix, New York City Corporation Counsel, in einer Online-Erklärung.

Die Anordnung vom Mittwoch zielt darauf ab, dem ein Ende zu setzen.

"Wir sagen, dass es Ihnen erlaubt ist, innerhalb eines bestimmten Zeitraums Migranten in der Stadt abzusetzen, aber nur an dem von uns festgelegten Ort, damit wir unsere Ressourcen und Arbeitskräfte nicht überfordern und ein geordnetes Umfeld schaffen", sagte Adams auf CNN.

Die Anordnung der Stadt New York schreibt vor:

- Charterbusse, die zehn oder mehr Migranten befördern, müssen die Stadtverwaltung 32 Stunden vor ihrer Ankunft benachrichtigen; - eine Liste der Passagiere, einschließlich der Anzahl der reisenden alleinstehenden Erwachsenen und Familienmitglieder, die dem Stadtbeauftragten vorgelegt wird; - die Absetzung von Asylbewerbern an bestimmten Orten in Manhattan, von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr; - die Absetzung von Asylbewerbern in New York City während offizieller Feiertage, die von der Stadt beobachtet werden, ist verboten.

Und obwohl die Verordnung sicherstellt, dass Asylbewerber bei ihrer Ankunft in New York City eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben, geht sie nicht weit genug, es sei denn, Adams schafft die 30- und 60-tägigen Regeln für den Aufenthalt in Unterkünften ab, sagte Suvasini Patel, Vizepräsidentin für Kommunikation und Strategie bei der New York Immigration Coalition, einer Organisation, die Einwanderer- und Flüchtlingsrechtsgruppen in ganz New York vertritt, am Freitag gegenüber CNN.

"Der Aufbau einer sicheren und stabilen häuslichen Umgebung ist für jede Familie der erste Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit", sagte Patel. "Ohne diesen Schritt erweist der Bürgermeister diesen Neuankömmlingen einen schlechten Dienst und beeinträchtigt ihre Chancen, sich hier ein Leben aufzubauen.

In Chicago, wo seit August 2022 28.000 Asylbewerber angekommen sind, wird bereits eine ähnliche Verordnung über Busse durchgesetzt, um die Absetzvorgänge zu rationalisieren und zu verhindern, dass die Busse die Migranten "mitten im Verkehr, an zufälligen Straßenecken und am O'Hare International Airport" zurücklassen, so die Stadtverwaltung von Chicago.

"Da die Temperaturen weiter sinken, führt die Stadt strengere Strafen ein, um Busunternehmen davon abzuhalten, diese Protokolle zu missachten", so die Stadt. "Die unmenschliche Behandlung gefährdet die Sicherheit der Asylsuchenden und stellt eine zusätzliche Belastung für die städtischen Behörden, Freiwilligen und Partner dar, deren Aufgabe es ist, den ohnehin schon schwierigen Übergang zu erleichtern.

Die Migranten werden nicht nur mit Bussen abgesetzt: Am 20. Dezember schickte Abbott ein Flugzeug mit 120 Migranten von El Paso nach Chicago, wie der Pressesprecher des Gouverneurs, Andrew Mahaleris, gegenüber CNN erklärte und auf X mitteilte.

Auch umliegende Gemeinden in Chicago versuchen, den Zustrom zu kontrollieren, indem sie von Bussen eine Genehmigung verlangen, bevor sie Migranten absetzen, wie in dem Dorf Elburn, eine Stunde außerhalb der Stadt. Anfang dieses Monats kamen 38 Migranten an der Elburn-Haltestelle des Nahverkehrssystems im Großraum Chicago an und wurden von einem Sicherheitsbeamten, einem Verbindungsmann und einem Busfahrer begleitet, wie aus dem Protokoll der Gemeindevorstandssitzung vom 27. Dezember hervorgeht.

Der Verwalter des Dorfes Elburn, John Nevenhoven, erklärte gegenüber CNN, dass die Absetzung des Busses ordnungsgemäß verlief, da die Migranten im Bus warteten, bis der Zug eintraf.

"Er (Abbott) schickt jetzt Busse außerhalb der Stadt Chicago, in einigen Fällen hundert Meilen weit weg, wo die Leute abgesetzt werden ... ihnen wird gesagt, sie seien in der Stadt Chicago, und sie werden buchstäblich mitten im Nirgendwo abgesetzt", sagte Johnson am Freitag bei "CNN This Morning". "Ich halte das für unmenschlich und skrupellos".

Die Verordnung von Elburn, die am 27. Dezember verabschiedet wurde, schreibt vor, dass Busse mindestens fünf Werktage vor dem Absetzen von Migranten einen Genehmigungsantrag stellen müssen, und verlangt von den Betreibern, dass sie bei Fahrgästen über 18 Jahren eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführen und Kopien an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Verstöße können laut der Verordnung von Elburn mit einer Geldstrafe von 750 Dollar pro Fahrgast geahndet werden.

Denvers Bürgermeister Johnston sagte am Freitag bei CNN This Morning", der Kongress müsse sich mit der Krise befassen.

Seine Stadt hat im Dezember bisher mehr als 5.000 Migranten aufgenommen, darunter 115 Busse aus Texas, sagte Jordan Fuja, Johnstons Pressesprecher, am Donnerstag gegenüber CNN. Die Stadt erhalte im Durchschnitt mehr als 250 Neuankömmlinge pro Tag und beherberge derzeit 4.100, sagte sie.

Denver arbeitet an der Einführung von Notfallregeln, die die Anlieferung von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr begrenzen, sagte Fuja, um sicherzustellen, dass das städtische Personal zur Verfügung steht, um die Migranten bei ihrer Ankunft zu unterstützen und ihnen zu helfen, eine Unterkunft zu finden.

"Das Frustrierende für uns ist, dass wir wissen, dass dieses Problem lösbar ist ... Es ist für uns eigentlich klar, dass es einen Weg gibt, es zu lösen", sagte Johnston. "Deshalb müssen wir den Kongress zum Handeln bewegen. Ich denke, das Weiße Haus sieht den gleichen Weg zur Lösung des Problems."

Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal und Whitney Wild von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com