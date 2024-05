Tesla weist die Mitarbeiter der deutschen Fabrik an, wegen der bevorstehenden Demonstrationen zu Hause zu bleiben.

Ein Produktionsstopp in einem deutschen Autowerk wurde bereits im Januar angekündigt, wie der CNN-Sender RTL von einem Vertreter von Tesla (TSLA) erfuhr. Diese Entscheidung wurde aufgrund der geplanten Proteste getroffen. Anstatt die Produktion nur in einem bestimmten Teil des Werks zu stoppen, hat Tesla nun beschlossen, die gesamte Fabrik für alle Mitarbeiter zu schließen, wie RTL berichtet.

Die Fließbänder des Werks laufen normalerweise von Montag bis Freitag. Da der Donnerstag in Deutschland ein Feiertag ist, wird der Freitag als "Brückentag" zwischen dem Feiertag und dem Wochenende bezeichnet. André Thierig, ein leitender Produktionsdirektor des Tesla-Werks, erklärte am Dienstag, dass es am Freitag einen "geplanten eintägigen Produktionsstillstand" geben werde.

Eine Koalition von Protestgruppen mit dem Namen Disrupt plant vier Tage lang Demonstrationen, die am Mittwoch beginnen sollen. Disrupt wendet sich gegen den Plan von Elon Musk, die Produktionskapazität von Tesla in seinem einzigen europäischen Werk fast zu verdoppeln. Sie befürchten, dass für die Erweiterung ein großer Teil des umliegenden Waldes abgeholzt werden müsste und die lokale Wasserversorgung belastet würde.

Die Produktion im Werk wird nach der Spätschicht am Mittwoch eingestellt, und die Fabrik wird am Sonntag mit der Nachtschicht wieder geöffnet. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die Tesla an seine Mitarbeiter verschickt hat, wie das Handelsblatt berichtet.

Die Arbeiter wurden darüber informiert, dass mit Ausnahme der Manager niemandem der Zutritt zum Werk gestattet wird. In der E-Mail wurde auch erwähnt, dass aufgrund der zu erwartenden Proteste von Donnerstag bis Sonntag keine Busse oder Züge zum oder vom Werk fahren würden, wie aus dem Bericht des Handelsblatts hervorgeht.

Die Polizei im deutschen Bundesland Brandenburg, in dem sich das Werk befindet, teilte mit, sie sei auf "umfangreiche" Einsätze vorbereitet. Man werde von der Bundespolizei und verschiedenen Landespolizeien unterstützt und könne gewaltsam störende Proteste oder Straftaten nicht ausschließen, hieß es. Sollte es zu Straftaten kommen, werde die Polizei entschlossen reagieren.

In der riesigen Fabrik, die etwa 30 Kilometer südöstlich von Berlin liegt, können derzeit über 375.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr hergestellt werden.

Die Gruppe Disrupt behauptet auf ihrer Website, dass Elektroautos nicht die Lösung sind, um den Einsatz von kohlenstoffemittierenden Verbrennungsmotoren zu verhindern.

"Der Ressourcenverbrauch beim Bau eines Elektroautos führt zu einem enormen ökologischen Fußabdruck und verschärft die globale Klimakrise weiter", so die Organisation. Sie verweisen auf die Umweltauswirkungen des Abbaus von Lithium, einem Schlüsselelement für die Herstellung von Elektroauto-Batterien.

Tesla und Disrupt reagierten nicht auf eine Anfrage von CNN, um einen Kommentar abzugeben.

Dieser Vorfall ist das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass es in der Fabrik zu Störungen gekommen ist. Anfang März bekannte sich eine Gruppe extremistischer Aktivisten zu einem Brandanschlag auf einen Hochspannungsmast, der die Fabrik mit Strom versorgte, was zu einer einwöchigen Schließung des Werks führte.

In einem auf der alternativen deutschen Medien-Website Kontrapolis veröffentlichten Brief bezeichneten sich die Brandstifter als "Vulkan-Gruppe" und erklärten, sie hätten die Fabrik "sabotiert", weil sie "Erde, Ressourcen, Menschen und Arbeitskräfte verschlingt und wöchentlich 6.000 SUVs, Killerautos und Monstertrucks ausstößt".

Mark Thompson, Olesya Dmitracova und Stephanie Halasz von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com