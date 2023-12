Tennisturnier in Wimbledon wegen einer Coronavirus-Pandemie abgesagt

Der Rasen-Grand-Slam sollte am 29. Juni beginnen, aber es wurde beschlossen, die Veranstaltung zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abzusagen.

Die Zahl der bestätigten Fälle ist im Vereinigten Königreich weiter angestiegen, und die Regierung hat für das gesamte Land Abriegelungsmaßnahmen verhängt.

Der Veranstalter des Turniers, der All England Club (AELTC), hielt am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ab, um mögliche Optionen zu erörtern, bevor er seine Entscheidung bekannt gab.

"Dies ist eine Entscheidung, die wir nicht leichtfertig getroffen haben, und wir haben dies mit größter Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen all derer getan, die zusammenkommen, um Wimbledon zu ermöglichen", sagte der Vorsitzende des AELTC, Ian Hewitt.

"Es hat uns schwer zu schaffen gemacht, dass die Austragung der Meisterschaften bisher nur durch Weltkriege unterbrochen wurde, aber nach gründlicher und umfassender Abwägung aller Szenarien glauben wir, dass es ein Maß für diese globale Krise ist, dass es letztendlich die richtige Entscheidung ist, die diesjährigen Meisterschaften abzusagen.

"Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, wie wir die umfangreichen Ressourcen von Wimbledon nutzen können, um den Menschen in unseren lokalen Gemeinschaften und darüber hinaus zu helfen. Unsere Gedanken sind bei all jenen, die von diesen beispiellosen Zeiten betroffen waren und sind."

Die 134. Ausgabe des Turniers wird stattdessen vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Der AELTC hatte bereits die Möglichkeit ausgeschlossen, das Turnier hinter verschlossenen Türen auszutragen, und erklärt, dass eine Verschiebung des Turniers angesichts des kurzen Zeitfensters, das für Rasentennis zur Verfügung steht, schwierig wäre.

Die Stars des Tennissports reagierten schnell auf die Nachricht: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger Roger Federer sagte auf Twitter, er sei "am Boden zerstört".

Auch die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams schrieb auf Twitter, sie sei "erschüttert" über die Nachricht.

In einer Erklärung vom Mittwoch erklärten die Organisatoren, dass man sich nun auf die Nothilfe konzentrieren und diejenigen unterstützen werde, die gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen.

"Wir haben mit der Verteilung von medizinischer Ausrüstung begonnen und dem NHS und der London Resilience Partnership, einer Sammlung von Organisationen in London, die den Kampf gegen Covid-19 führen, die Nutzung unserer Einrichtungen angeboten", heißt es in der Erklärung.

"Wir arbeiten mit den lokalen Behörden in Merton und Wandsworth zusammen, insbesondere bei der Verteilung von Lebensmitteln, und wir verteilen Lebensmittel über unsere Partnerschaft mit City Harvest".

Wie geht es mit dem Tennis weiter?

Die French Open, die am 18. Mai beginnen sollten, wurden bereits auf September verschoben, während das gesamte Profitennis bis auf Weiteres ausgesetzt wurde.

Die Frage, ob die US Open stattfinden können, ist noch offen. Das Turnier in New York soll weiterhin am 24. August beginnen, aber die Organisatoren sagen, sie beobachten die Situation.

"Zum jetzigen Zeitpunkt plant die USTA weiterhin, die US Open wie geplant auszurichten, und wir arbeiten weiter an der Planung des Turniers", heißt es in einer Erklärung.

"Die USTA beobachtet sorgfältig das sich schnell verändernde Umfeld der Covid-19-Pandemie und bereitet sich auf alle Eventualitäten vor."

Der Sport ist durch die weltweite Pandemie stark beeinträchtigt worden. Die Olympischen Spiele, die in diesem Sommer in Tokio stattfinden sollten, wurden ebenfalls verschoben .

