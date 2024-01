Tennistouren streichen Ranglistenpunkte in Wimbledon wegen der Entscheidung, russische und weißrussische Spieler zu sperren

In diesem Jahr haben sich jedoch die Herren- und Damen-Profitouren sowie der Internationale Tennisverband (ITF) dafür entschieden, die Ranglistenpunkte für das Grand-Slam-Turnier zu streichen.

Die Ankündigung, die Ranglistenpunkte zu streichen, wurde am Freitag von der Women's Tennis Association (WTA), der Association of Tennis Professionals (ATP) und der ITF getrennt bekannt gegeben, nachdem die Organisatoren des Turniers beschlossen hatten, Russen und Weißrussen von der diesjährigen Veranstaltung auszuschließen.

"Bei unserer Haltung geht es darum, die Chancengleichheit der WTA-Spielerinnen zu schützen, damit sie als Einzelspielerinnen antreten können", heißt es in einer Erklärung des WTA-Vorsitzenden und CEO Steve Simon. "Wenn wir diese Haltung nicht einnehmen, geben wir unser Grundprinzip auf und lassen zu, dass die WTA ein Beispiel für die Unterstützung von Diskriminierung aufgrund der Nationalität bei anderen Veranstaltungen und in anderen Regionen der Welt wird. Die WTA wird weiterhin ihre Regeln anwenden, um solche Diskriminierungen abzulehnen."

"Diskriminierung durch einzelne Turniere ist auf einer Tour, die in mehr als 30 Ländern operiert, einfach nicht machbar", hieß es in einer Erklärung der ATP.

"Wir schätzen unsere langjährigen Beziehungen zu Wimbledon und der LTA sehr und unterschätzen nicht die schwierigen Entscheidungen, die wir als Reaktion auf die jüngsten Leitlinien der britischen Regierung treffen mussten. Wir stellen jedoch fest, dass es sich dabei um eine informelle Anleitung und nicht um ein Mandat handelte, das eine alternative Option bot, die die Entscheidung in den Händen der einzelnen Spieler belassen hätte, die als neutrale Athleten durch eine unterzeichnete Erklärung antreten. Unsere internen Diskussionen mit den betroffenen Spielern haben uns zu dem Schluss gebracht, dass dies eine angenehmere Option für die Tour gewesen wäre."

Die ITF kündigte an, die Ranglistenpunkte für die Junioren- und Rollstuhlturniere in Wimbledon zu streichen, und erklärte: "Diese schwierige Entscheidung wurde als Schutzmaßnahme getroffen, um den Grundsatz der offenen Teilnahme an internationalen Wettbewerben auf der Grundlage von Leistung aufrechtzuerhalten und die Integrität der internationalen ITF-Tenniswettbewerbe zu schützen. Die ITF vertritt weiterhin den Standpunkt, dass russische und weißrussische Athleten als neutrale Sportler teilnahmeberechtigt bleiben."

Der AELTC, eine Tochtergesellschaft des All England Lawn Tennis and Croquet Club, erklärte am Freitag in einer Erklärung, er stehe zu seiner Entscheidung. Die Organisatoren von Wimbledon hatten im April erklärt, dass Russen und Weißrussen beim diesjährigen Turnier nicht antreten dürfen.

"Wie wir bereits erklärt haben, sind wir nach sorgfältiger Abwägung einer Vielzahl von Faktoren und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der britischen Regierung zu zwei festen Schlussfolgerungen gekommen, die die Grundlage für diese Entscheidung bilden", heißt es in der Erklärung des AELTC.

Weiter heißt es: "Wir waren nicht bereit, Maßnahmen zu ergreifen, die die persönliche Sicherheit der Spieler oder ihrer Familien gefährden könnten. Wir glauben, dass die Forderung nach schriftlichen Erklärungen von einzelnen Spielern - und das würde für alle betroffenen Spieler gelten - als Zulassungsvoraussetzung unter den hochkarätigen Bedingungen von Wimbledon mit erheblichen Prüfungen und Risiken verbunden wäre.

"Darüber hinaus sind wir nach wie vor nicht bereit zu akzeptieren, dass der Erfolg oder die Teilnahme in Wimbledon für die Propagandamaschinerie des russischen Regimes genutzt wird, das durch seine streng kontrollierten staatlichen Medien eine anerkannte Geschichte hat, in der es sportliche Erfolge nutzt, um dem russischen Volk eine triumphale Erzählung zu vermitteln.

"Wir möchten daher unsere tiefe Enttäuschung über die Entscheidungen der ATP, WTA und ITF zum Ausdruck bringen, die Ranglistenpunkte für die Championships zu streichen. Wir sind der Meinung, dass diese Entscheidungen angesichts der außergewöhnlichen und extremen Umstände dieser Situation und der Lage, in der wir uns befinden, unverhältnismäßig sind und allen Spielerinnen, die auf der Tour antreten, schaden.

"Wir denken über unsere Optionen nach und behalten uns in dieser Phase unsere Position vor. Wir sind auch im Gespräch mit unseren Grand-Slam-Kollegen".

Quelle: edition.cnn.com