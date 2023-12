Teenager-Großmeister hat wahrscheinlich in Dutzenden von Partien betrogen", behauptet eine führende Schach-Website

Der 72-seitige Bericht von Chess.com wurde am Dienstag veröffentlicht, einen Monat nachdem bei einem Spitzenturnier eine Kontroverse ausgebrochen war, als der Schachweltmeister den 19-jährigen Amerikaner des Betrugs beschuldigte.

Laut dem Bericht, auf den sich zuerst das Wall Street Journal bezog, gestand Niemann dem Schachchef der Website im Jahr 2020 unter vier Augen, dass er betrogen hatte, woraufhin er vorübergehend von der Plattform verbannt wurde.

In dem Bericht heißt es, dass Chess.com Niemanns Konto im September geschlossen hat, da er in der Vergangenheit bereits Betrug zugegeben hat, Verdächtigungen über sein jüngstes Spiel geäußert hat und Bedenken über den steilen, inkonsistenten Anstieg seines Ranges hat.

"Während wir nicht daran zweifeln, dass Hans ein talentierter Spieler ist, stellen wir fest, dass seine Ergebnisse statistisch außergewöhnlich sind", heißt es in dem Bericht.

Niemann hat bereits öffentlich zugegeben, im Alter von 12 und 16 Jahren in Online-Matches betrogen zu haben, aber die Untersuchung ergab, dass er in jüngerer Zeit betrogen hat.

Niemann hat auf die Bitte von CNN um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Chess.com hat Millionen von Nutzern und beherbergt nach Angaben der Betreiber mehr als 10 Millionen Schachpartien pro Tag. Um mutmaßlichen Betrug zu erkennen, verwendet die Website eine Software, die verdächtige Züge markiert, indem sie die Züge eines Spielers mit denen vergleicht, die von einer Schachengine vorgeschlagen werden. Dem Bericht zufolge betrügen weniger als 0,14 % der Spieler jemals auf der Website.

Carlsen-Vorwürfe

Die Kontroverse begann letzten Monat, als der Schachweltmeister Magnus Carlsen Niemann beschuldigte, beim mit 350.000 Dollar dotierten Sinquefield Cup in St. Louis, Missouri, zu betrügen.

"Ich glaube, dass Niemann mehr - und in letzter Zeit mehr - betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat", sagte der 31-jährige Norweger in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung .

"Während unserer Partie beim Sinquefield Cup hatte ich den Eindruck, dass er in kritischen Stellungen nicht angespannt war oder sich nicht voll auf das Spiel konzentrierte, während er mich als Schwarzer auf eine Art und Weise überspielte, wie es meiner Meinung nach nur eine Handvoll Spieler schafft. Diese Partie hat dazu beigetragen, meine Sichtweise zu ändern."

Carlsen zog sich nach der Niederlage gegen Niemann aus dem Turnier zurück. Der Weltschachverband FIDE kündigte letzte Woche an, dass er die Vorwürfe von Carlsen untersuchen wird.

Schach am Brett wird von Angesicht zu Angesicht und nicht online gespielt. Carlsen hat keine Einzelheiten darüber genannt, wie Niemann betrogen haben könnte.

In einem Interview mit dem St. Louis Chess Club im letzten Monat sagte Niemann , dass er in Partien über das Brett nie betrogen habe.

"Ich habe bei zufälligen Partien auf Chess.com betrogen. Ich wurde damit konfrontiert. Ich habe gestanden. Und das ist der größte Fehler in meinem Leben", sagte er. "Und ich schäme mich zutiefst. Ich erzähle es der Welt, weil ich keine falschen Darstellungen und keine Gerüchte haben will. Ich habe noch nie bei einem Brettspiel betrogen. Und außer als ich 12 Jahre alt war, habe ich noch nie in einem Turnier mit Preisgeld betrogen."

Laut dem Chess.com-Bericht könnte das Schummeln in einer Partie am Brett "verschiedene Methoden beinhalten, wie zum Beispiel: Handsignale von einem Trainer in der Nähe oder Zugriff auf ein Telefon im Badezimmer, ein verstecktes Gerät in einem Schuh oder ein Draht oder Summer, der am Körper befestigt ist."

In dem Bericht heißt es, dass Chess.com in der Regel keine Betrügereien in Partien über dem Brett untersucht hat, aber es glaubt, dass Niemanns Leistungen in einigen Live-Partien "weitere Untersuchungen auf der Grundlage der Daten verdienen".

"Unserer Ansicht nach gibt es keine direkten Beweise, die belegen, dass Hans in der Partie vom 4. September 2022 mit Magnus betrogen hat, oder dass er in anderen OTB-Partien in der Vergangenheit betrogen hat", so der Bericht.

