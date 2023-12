Cuxhaven - Teenager ersticht Mitschüler im Klassenzimmer

Ein Teenager hat am Donnerstagmorgen vor den Augen ihrer Mitschüler in einer Schule in Cuxhaven ein anderes Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Ein Polizeisprecher sagte, die Verletzten seien mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Derzeit gibt es keine lebensgefährlichen Verletzungen. Hintergrund des Messerangriffs war ein Streit zwischen Tatverdächtigem und Opfer. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar.

Das Verbrechen ereignete sich in einem Klassenzimmer einer Grund- und weiterführenden Schule im Bezirk Ludingworth. Es war unklar, ob sich ein Lehrer im Raum befand. Der Sprecher betonte, dass keine Gefahr für andere Schüler oder Lehrer bestehe und keine Straftat begangen werde.

Nachmittag

