- Techno-Veranstaltung im Zoo: "Mehr als nur laute Musik"

Trommelnde Basslines, fluoreszierende Farbtöne, Funken, Rauchwolken, Glitzer auf Gesichtern und eine Fülle entblößter Körper - alles mündete in unkontrollierbarer Ekstase. Über 30.000 Menschen feierten bis in die Nacht hinein am vergangenen Samstag bei der dritten Auflage der Techno-Parade "Rave The Planet", angeführt von Loveparade-Gründer Dr. Motte. Wie die Veranstalter behaupten, nahmen rund 300 Musiker und 30 Wagen an diesem gigantischen Fest teil.

Die Organisatoren hatten mit einer Beteiligung von 300.000 Menschen gerechnet und sprachen von " Hunderttausenden", die erschienen. Die Polizei hingegen stellte fest, dass der Bereich zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor nur teilweise gefüllt war. Trotzdem versammelten sich im Laufe des Tages mehrere Hunderttausend Menschen, wie ein Sprecher mitteilte.

Wagen schlängelten sich durch die Menge

Passanten tanzten auf den Straßen rund um die Siegessäule unter der sommerlichen Hitze. Wagen schlängelten sich durch die Massen. Viele Besucher wie Melissa Voelkel aus Rheine, Westfalen, kamen, um eine Botschaft zu setzen, gerade in politisch unruhigen Zeiten. "Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen wie eine große Familie", sagte sie.

Nicht alle Feiernden hielten das Marathon-Partyvergnügen durch: Der zuständige medizinische Dienst zählte rund 600 Einsätze. Die meisten waren alkohol- oder drogenbedingt, mit Kreislaufproblemen oder Ohnmachtsanfällen. Einige erlitten Krampfanfälle, einige mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus. Aber auch kleinere Fälle wie Verbandverbindungen wurden registriert. Im Vergleich zu den rund 500 Einsätzen des Vorjahres sei die Bilanz insgesamt positiv, lobte der Sprecher.

Polizei: Event "im Großen und Ganzen ruhig"

Über 1.000 Polizisten überwachten das Event. Ein Polizeisprecher betonte, dass das Event "im Großen und Ganzen ruhig" verlaufen sei. Es kam vereinzelt zu körperlichen Verletzungen und Sexualdelikten. 122 Personen wurden vorübergehend zur Identitätsfeststellung festgenommen. Die Polizei stellte 56 Straftaten und 29 Ordnungswidrigkeiten fest. 21 Polizisten wurden verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Wie in den historischen Berliner Techno-Paraden der 1990er Jahre wurde der Zug als Demonstration angemeldet, was den Veranstaltern günstige Bedingungen einbrachte.

Symbol für Liebe und Harmonie

Das Motto lautete "Love Wins". Die Veranstalter wollten eine Botschaft der Liebe und Harmonie inmitten zahlreicher Krisen verbreiten. Dr. Motte, mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh, sprach bei der Eröffnungszeremonie und betonte, dass die Liebe stärker sei als Hass und Gewalt. Die Party-Demonstration stehe für Frieden, Liebe und den Erhalt der elektronischen Tanzmusik-Kultur. Sie setze sich auch für den Schutz von Clubs und Locations und "Entwaffnung auf allen Ebenen" ein.

Die Bundes-Kulturministerin der Grünen, Claudia Roth, schickte eine Audio-Grußbotschaft. "Techno ist mehr als nur Lärm", sagte sie. Die Musik sei ein unverzichtbarer Teil der kulturellen Landschaft Berlins. "Rave kennt keine Herkunft, kein Geschlecht und keinen sozialen Status."

Berlins Techno-Kultur nun immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Kulturministerinnen und -minister aus Bund und Ländern erweiterten das nationale Verzeichnis entsprechend. "Rave The Planet" hatte die Bewerbung eingereicht. Roth bezeichnete es als großen Erfolg. Dr. Motte betonte jedoch, dass die Arbeit noch nicht getan sei. "Das war erst der Anfang, wir sollten nicht nachlassen, wir müssen weitermachen", sagte er.

Auch in diesem Jahr blieb nach dem Techno-Event Müll im Tiergarten zurück. Im Jahr 2023 räumte der Berliner Straßenreinigungsdienst (BSR) rund 165 Kubikmeter Müll auf der Demonstrationsroute, Straße des 17. Juni - etwa 30 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Die Veranstalter betonten jedoch ihren Einsatz für den Umweltschutz und die Müllreduzierung und forderten eine Aufräumaktion im Tiergarten. Laut einem dpa-Korrespondenten nahmen rund 30 bis 40 Menschen an der Aufräumaktion am Sonntag teil.

