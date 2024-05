Taylor Swift stellt neues 'Eras Tour'-Programm vor, mit Titeln aus dem 'Tortured Poets Department'

gestern stellte die gefeierte Sängerin eine aktualisierte Playlist für ihr Konzert in Paris vor. Dies war der Startschuss für den europäischen Teil ihrer Tournee, die eine zweimonatige Pause eingelegt hatte.

Taylor Swift gab bei diesem Auftritt eine Vorschau auf Stücke aus ihrem kürzlich erschienenen Album "The Tortured Poet's Bureau". Zu diesen Titeln gehörten "But Daddy I Like Him", "So High School", "Who's Scared Of Little Old Me?", "Down Bad", "Fortnight", "The Smallest Man That Ever Existed" und "I Can Handle It With A Broken Heart", die alle ihr Live-Debüt gaben.

Dies war das erste Mal, dass diese Stücke seit der Veröffentlichung des Albums vor einem Monat vor Publikum präsentiert wurden. Swift kündigte ihrem Pariser Publikum an, dass es das erste Mal sei, dass sie diese Songs aufführen könne. Sie bezeichnete das Album scherzhaft als "Female Wrath: The Musical".

Die Einbindung von Songs aus ihrem neuen Album ist Teil einer umfassenden Überarbeitung ihrer Präsentation und Setlist, die auch neue Kleidung, Tanzschritte und Dekoration umfasst.

Als Teil der Überarbeitung ließ sie einige Songs weg, unter anderem "The Archer", "Long Live" und "Tolerate It".

Ihr sehr gehyptes 11. Studioalbum wurde Ende letzten Monats veröffentlicht. Dieses Album entpuppte sich als ein riesiges, 31 Songs umfassendes Doppelalbum.

"The Tortured Poet's Bureau" wurde auf Anhieb zu ihrem meistverkauften Album und verkaufte sich in der ersten Woche über zwei Millionen Mal. Es schaffte es auch an die Spitze der Billboard 200-Charts und ist damit ihr 14. Album, das diesen Platz hält. Swift wird demnächst drei weitere Konzerte in Paris geben, bevor sie nach Stockholm, Schweden, reist.

