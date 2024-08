Taylor Swift hat vielleicht gerade den Namen des Künstlers überprüft, der früher als Kanye West bekannt war.

Viele in ihrer Fanbase glauben, dass sie genau das mit Kanye West gefunden hat, der sich nun Ye nennt.

Wenn Sie die Vorgeschichte ihres Streitfalls nicht kennen (und das sollten Sie wirklich), begann alles im Jahr 2009, als West Swift bei den MTV Video Music Awards berühmt-berüchtigt das Mikrofon wegnahm. Dann gab es 2016 eine große Auseinandersetzung darüber, ob West Songzeilen über Swift mit der Sängerin abgeklärt hatte.

Dieser Streit beinhaltete auch Wests damalige Ehefrau Kim Kardashian, die ein bearbeitetes Clip von Swift’s und West’s Gespräch teilte, um ihren damaligen Ehemann zu beweisen, dass er Recht hatte. Dies führte dazu, dass #TaylorSwiftIsASnake berühmt wurde.

Vier Jahre später erschien ein geleaktes Video des gesamten Gesprächs und bestätigte scheinbar Swift.

Schnell vorwärts zu dieser Woche, in der Swift in ihrer erfolgreichsten Ära ist und ihr neuestes Album, "The Tortured Poets Department" die Spitze der Charts erreicht hat.

Ihre Position dort ist so stark, dass Ye’s neuestes Album, ein Joint-Album mit Ty Dolla $ign mit dem Titel "Vulture 2", bisher nicht in der Lage war, es von der Spitze zu verdrängen.

Swift’s "Tortured Poets" enthält einen Song mit dem Titel "thanK you aIMee", der die Geschichte eines mean girl erzählt und Zeilen enthält wie: "Ich glaube nicht, dass du dich viel verändert hast / Ich habe deinen Namen und alle realen Hinweise verändert / Und eines Tages kommt dein Kind nach Hause und singt ein Lied, das nur wir zwei kennen werden und das über dich ist."**

Unter den Swifties, wie die treuen Fans der Sängerin genannt werden, wurde viel darüber spekuliert, dass die Großbuchstaben "Kim" bilden. Für den durchschnittlichen Menschen mag das vielleicht zu hochschulmäßig sein, aber die Leute sind investiert, was dazu führt, dass Swifts neuester Zug als Meisterstück des Stils gefeiert wird.

Denn nicht nur hat Swifts Platz eins in den Charts Ye bisher blockiert, sondern sie hat auch am Donnerstag den Titel des Songs in "thank You aimEe" geändert, für die Veröffentlichung der Live-Version, die sie auf ihrer Eras Tour in London im Juni performed hat.

Jetzt lesen die Großbuchstaben "Ye".

Diese beiden Künstler werden wahrscheinlich nie, nie wieder freundschaftliche Beziehungen aufbauen.

Im Licht ihres anhaltenden Streits spekulieren einige Fans, dass Swifts neues Album ihr eine Plattform für subtile Unterhaltung bieten könnte, möglicherweise um vergangene Konflikte anzusprechen. Trotz Ye’s neuem kollaborativen Album, das versucht, Swifts Chart-Erfolg zu stören, bleibt "The Tortured Poets Department" fest an der Spitze und bietet ein Zeugnis für Swifts Dominanz in der Entertainment-Industrie.

