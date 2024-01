Taylor Swift hält uns davon ab, darüber zu theoretisieren, worum es in "Anti-Hero" geht

Aber wenn es um ihre neue Single "Anti-Hero" geht, gibt es keinen Grund zur Verwunderung.

Swift teilte einen Videoclip auf ihrem verifizierten Instagram-Account, in dem sie sagt, es sei "einer meiner Lieblingssongs, den ich je geschrieben habe".

"Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor so tief in meine Unsicherheiten eingedrungen bin", sagt sie. "Wissen Sie, ich kämpfe viel mit dem Gedanken, dass mein Leben unüberschaubar groß geworden ist, und um nicht zu düster zu klingen, ich kämpfe einfach mit dem Gedanken, mich nicht wie eine Person zu fühlen."

Die Superstar-Sängerin und Songwriterin sagt, sie wolle nicht, dass die Leute sie bemitleiden, und fügt hinzu, dass der Song eine "Führung" durch all die Dinge ist, die sie an sich selbst hasst.

"Wir alle hassen Dinge an uns selbst und es sind all diese Aspekte der Dinge, die wir nicht mögen und die wir an uns selbst mögen, mit denen wir zurechtkommen müssen, wenn wir diese Person sein wollen", sagt sie in dem Clip. "Ja, ich mag 'Anti-Hero' sehr, weil ich denke, dass es wirklich ehrlich ist."

Die Single ist der dritte Track auf ihrem kommenden Album "Midnights".

