Tanz der Flieger: Todesverachtende Stangenakrobatik

Ein hochfliegendes Ritual in Mexiko reicht Jahrhunderte zurück

Die Fotografin Kike Arnal hat die beeindruckende Zeremonie dokumentiert

Ein Mann, der so genannte Caporal, steht in der Mitte auf einer kleinen Holzplattform und spielt Flöte und Trommel. Es gibt nichts, was ihn stützen könnte. Es gibt keine Sicherheitsnetze, die ihn auffangen könnten. Ein falscher Schritt und er fällt in den Tod.

Die anderen vier Teilnehmer sind um ihn herum positioniert. An Seilen aufgehängt, stürzen sie sich von der Spitze des Mastes und drehen sich wie Akrobaten. Wie Vögel, die durch die Lüfte schweben, drehen sie sich majestätisch 13 Mal, bevor sie zum Fuß des Mastes hinabsteigen.

Sie sind die "Voladores", und dies ist ihr Tanz.

Der Danza de los Voladores, der Tanz der Flieger, ist eine jahrhundertealte Tradition. Einst wurde er von den indigenen Völkern Mexikos, Guatemalas, Nicaraguas und El Salvadors praktiziert, um sich mit ihren Göttern zu verbinden, doch nach der spanischen Eroberung ging diese Tradition teilweise verloren.

Heute wird der Tanz meist mit dem Volk der Totonac in der mexikanischen Stadt Papantla in Verbindung gebracht, wohin Menschen aus aller Welt kommen, um die beeindruckende Zeremonie zu sehen. Aber auch tief in den Dörfern von Puebla, Mexiko, halten die Nahua die Tradition am Leben.

Kike Arnal, ein Fotograf aus Oakland, Kalifornien, begann 2010, den Nahua voladores zu folgen. Er besuchte etwa 20 Dörfer in der Region Sierra Norte und dokumentierte die Bedeutung, die der Tanz in diesen Gemeinschaften noch immer hat.

"Ich habe versucht, mit meiner Fotografie zu retten, was noch auf altmodische Art und Weise getan wird, um die Verbindung zur Vergangenheit zu erhalten", so Arnal.

Eine Mischung aus verschiedenen Glaubensrichtungen

Die Nahua bewahren einige der Ursprünge des Rituals, aber sie haben es an ihren katholischen Glauben angepasst. Während die traditionellen Gewänder der voladores wichtige Symbole für ihre Götter darstellten, haben die modernen Kostüme die heidnische Symbolik, die von den spanischen Eroberern verboten wurde, beseitigt. Und obwohl Frauen traditionell nicht an der Zeremonie teilnehmen durften, fungieren sie in Puebla häufig als voladores und sogar als caporal.

Anstatt verschiedener Götter zu gedenken, führen die Nahua den Tanz nur an Feiertagen zu Ehren des Schutzpatrons einer bestimmten Stadt auf. Der Tanz beginnt in der Stadtkirche, wo die voladores ihrem Schutzpatron Opfergaben darbringen.

"Die Motivation ist eher der Glaube, die Hingabe und die Verbundenheit mit ihren religiösen Überzeugungen", so Arnal.

Wie sie es anstellen

Die Vorbereitungen für den Tanz sind ein gewaltiges Unterfangen für die gesamte Gemeinde. Dutzende von Freiwilligen packen mit an, um einen Baum zu fällen und ihn als Stange für die Zeremonie aufzustellen. Arnal zeigt diese Bemühungen in vielen seiner Fotos.

Ein Foto zeigt einen Mann, der einen Baum mit seinen Armen abmisst, um festzustellen, ob er für den Pfahl verwendet werden kann. Ein anderes zeigt Freiwillige, die verärgert sind, nachdem sie festgestellt haben, dass ein von ihnen gefällter Baum Risse aufweist und daher für den Tanz unbrauchbar ist. Ein Bild zeigt einen Mann, der auf den Baum klettert, um ihn zu fällen - ein wichtiger Teil der Tradition.

"Die Akrobatik des Tanzes ist absolut umwerfend und wunderschön, aber was mich am meisten erstaunt, ist, dass der Tanz nur ein Teil des ganzen Prozesses ist", sagte Arnal. "Sie betreiben einen enormen Aufwand, um den Baum hochzuziehen, und bereiten ihn mit diesen Seilen vor. Nach tagelanger Arbeit führen sie dann den Tanz auf. All die Mühe, die sie auf sich nehmen, nur um einen Tag zu tanzen."

Kike Arnal ist ein venezolanischer Fotograf, der in Oakland, Kalifornien, lebt. Sie können ihm auf Tumblr folgen.

