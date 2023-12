Tampa Bay Buccaneers treffen im ersten NFL-Spiel der regulären Saison in Deutschland auf die Seattle Seahawks

Das Spiel wurde am Mittwoch bekannt gegeben und findet am 13. November in der Allianz Arena statt, der Heimat des deutschen Fußballriesen Bayern München.

Das Spiel wird das erste große Nicht-Fußballereignis sein, das in diesem Stadion stattfindet.

Die Ausweitung der NFL International Series auf Deutschland ist nach Spielen im Vereinigten Königreich und in Mexiko das dritte Land, in dem die NFL ihre Spiele austrägt.

Das Spiel in München ist eines von fünf internationalen NFL-Spielen, die für 2022 geplant sind, zusammen mit einem in Mexiko und drei in London - zwei davon im Tottenham Hotspur Stadium sowie ein Heimspiel der Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium.

Die NFL gab am Mittwoch auch die Mannschaften bekannt, die an den Spielen in London teilnehmen. Die Minnesota Vikings treffen am 2. Oktober im Tottenham-Hotspur-Stadion auf die New Orleans Saints, eine Woche später spielen die New York Giants gegen die Green Bay Packers.

Am 30. Oktober empfangen die Jaguars im Wembley-Stadion die Denver Broncos.

Deutschland hat eine starke NFL-Fangemeinde, und die Seahawks gaben bekannt, dass das Team laut NFL-Daten die zweitbeliebteste NFL-Franchise in Deutschland ist.

Es ist das vierte Mal, dass die Bucs an der International Series teilnehmen, nachdem sie bereits drei Mal in London gespielt haben.

Für die Seahawks ist es die zweite Reise nach Europa in fünf Jahren, wobei Head Coach Pete Carroll 2018 sagte, dass sich die Reise nach London "wie ein Heimspiel" anfühle.

Die Münchner können sich auf eine spannende Begegnung freuen.

Der Super-Bowl-Champion von 2020, die Buccaneers, unter dem neuen Head Coach Todd Bowles und mit NFL-Legende Tom Brady als Quarterback, wollen sich nach der enttäuschenden Playoff-Niederlage gegen die Los Angeles Rams in der vergangenen Saison zurückmelden.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Auf der anderen Seite stehen die Seahawks, die in ihre erste Saison seit 10 Jahren ohne ihren treuen Quarterback Russell Wilson gehen.

Unter der Leitung von Carroll waren die Seahawks stets eines der konkurrenzfähigsten Teams und das wird auch in der Saison 2022 nicht anders sein, trotz Wilsons Wechsel zu den Denver Broncos.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com