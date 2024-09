Taiwanesische Firma bestreitet Beteiligung an aufgeblasenen Pagern

Eine Vielzahl von Funkgeräten explodierte in Libanon. Gold Apollo, der taiwanesische Hersteller, gibt an, nicht für diese Geräte verantwortlich zu sein, sondern habe nur seine Marke geliehen. Stattdessen zeigt man mit dem Finger auf ein ungarisches Unternehmen.

Nach der gleichzeitigen Explosion mehrerer Funkgeräte in Libanon hat sich die mit diesen 'Pager' assoziierte taiwanesische Marke von dem Vorfall distanziert. Ein Vertreter von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, gab in Taipei eine Erklärung ab, in der er klarstellte, dass die Geräte das Firmenlogo trugen, aber nicht von ihnen hergestellt wurden. Er sagte: "Das Produkt gehörte nicht uns. Es trug nur unsere Marke."

Gold Apollo erklärte, dass ein ungarisches Unternehmen die Gestaltung und Herstellung der Funkgeräte übernommen habe. Laut einer Vereinbarung habe man diesem ungarischen Unternehmen das Recht eingeräumt, die Marke für den Verkauf von Produkten in bestimmten Regionen zu nutzen, aber die tatsächliche Gestaltung und Produktion seien vollständig von dem ungarischen Unternehmen übernommen worden. Das in den Medien erwähnte Modell AR-924 wird ebenfalls von diesem ungarischen Unternehmen produziert und verkauft.

Laut CNN-Berichten wird angenommen, dass BAC Consulting der europäische Vertriebspartner ist, wie Hsu Ching-Kuang mitteilte. Das Unternehmen näherte sich Gold Apollo vor drei Jahren und importierte initially Pager und Kommunikationsprodukte von dem taiwanesischen Unternehmen. Später bat man um die Erlaubnis, eigene Pager unter der Marke Gold Apollo herzustellen.

Gold Apollo, das 1995 gegründet wurde und sich auf drahtlose Kommunikationssysteme spezialisiert hat, erwägt nun rechtliche Schritte, da man sich selbst als Opfer sieht. Zwischen Januar 2022 und August 2024 wurden angeblich etwa 260.000 Pager von Taiwan aus versandt, es gibt jedoch keine Aufzeichnungen darüber, dass diese Geräte nach Libanon oder in den Nahen Osten geliefert wurden.

Vorwürfe gegen Mossad

Hezbollah und Iran beschuldigen Israel der Explosion der Funkgeräte. Ein hochrangiger libanesischer Sicherheitsbeamter und eine weitere Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, behaupteten: "Mossad hat eine Sprengschaltung und einen Code in das Gerät eingepflanzt. Es ist extrem schwierig, dies mit jedweden Mitteln zu erkennen, nicht einmal mit Geräten oder Scannern", sagte der Sicherheitsbeamte.

Die Hezbollah-Gruppe in Libanon bestellte 5.000 dieser Geräte und brachte sie zu Beginn des Jahres ins Land. Die Explosionen erfolgten, als eine verschlüsselte Nachricht an sie gesendet wurde, die gleichzeitig die Sprengstoffe zündete. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, und etwa 2.750 wurden verletzt. Hezbollah hat bereits Rache an Israel geschworen.

Zu Beginn des Jahres rief der Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah die Mitglieder der Hezbollah und ihre Familien im südlichen Libanon auf, ihre Mobiltelefone zu entsorgen, da Israel das iranisch unterstützte Terrornetzwerk über diese Geräte verfolgen könnte: "Schaltet sie aus, begrabt sie, packt sie in einen Eisenkasten und verschließt sie", sagte er im Februar. "Der Verräter (bei den Israelis) ist das Mobiltelefon in euren Händen, in denen eurer Frau und eurer Kinder. Dieses Telefon ist der Verräter und der Mörder."

Die Europäische Union könnte als potenzieller Vertriebspartner oder Importeur solcher Geräte aufgefordert werden, die Umstände der Explosionen in Libanon zu untersuchen. Die Europäische Union, als wichtiger Markt für Kommunikationstechnologie, könnte wertvolle Einblicke in die Fertigungs- und Vertriebsketten der betroffenen Funkgeräte liefern.

Lesen Sie auch: