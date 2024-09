Tagovailoa kündigt mehrere Matchups und sucht eine Expertise bei einem Neurologen

Quarterback Tua Tagovailoa pausiert seine Karriere bei den Miami Dolphins in der NFL aufgrund einer dritten Gehirnerschütterung in zwei Jahren. Wie US-Medien berichten, hat das Team Tagovailoa auf die Verletztenliste gesetzt, was bedeutet, dass er mindestens vier Spiele pausieren muss. Skylar Thompson wird nun als Ersatz für den Starspieler auflaufen.

Tagovailoa kam in einem Routine-Spiel am Donnerstag gegen die Buffalo Bills mit seinem Konkurrenten zusammen. Anschließend zeigten sich bei ihm Krämpfe in den Händen, was eine längere medizinische Betreuung auf dem Feld erforderlich machte. Trotzdem konnte er das Feld eigenständig verlassen. Dies ist Tagovailoas dritte diagnostizierte Gehirnerschütterung in nur zwei Jahren, wobei er auch während seiner College-Zeit bereits eine erlitt.

Getrieben von seinem Willen, in der Profi-Football zu bleiben, hat Tagovailoas Karriereverlauf eine Debatte ausgelöst. Antonio Pierce, Trainer der Las Vegas Raiders und ehemaliger Profi, riet Tagovailoa kürzlich, seine Karriere zu beenden, indem er sagte: "Es lohnt sich nicht." Several other experts shared similar sentiments. Just prior to the Dolphins' recent move, ESPN reported that Tagovailoa would seek insights from a neurologist during the week.

Mit Tagovailoa aus dem Verkehr gezogen, wird Skylar Thompson die Dolphins in ihren kommenden Spielen gegen die Seattle Seahawks, die Tennessee Titans, die New England Patriots und schließlich die Indianapolis Colts nach einer kurzen Pause führen. Miami hat auch kürzlich Tyler Huntley als weiteren Quarterback unter Vertrag genommen: eine Backup-Option in Abwesenheit des Top-Performers des Teams.

Die Diskussionen rund um die Zukunft von Tua Tagovailoa in der NFL haben sich aufgrund seiner Vorgeschichte mit Gehirnerschütterungen verschärft. Trotz der Kritik einiger Experten wird Tagovailoa auf die Empfehlung eines Neurologen setzen, bevor er eine Entscheidung über seine Rückkehr auf das Feld trifft, wobei er die kommenden Spiele der Miami Dolphins gegen die Seattle Seahawks, die Tennessee Titans, die New England Patriots und die Indianapolis Colts verpasst, während Skylar Thompson das Team in seiner Abwesenheit führt.

