Tägliche Erdbeben dauerten neun Tage, Konflikt gegen Ladendiebstahl, Prognosen für Dolphins Quarterback Karriere

Ein lästiger Flugreisender wurde für sein Fehlverhalten hart bestraft: Er muss über $5.000 an Treibstoffkosten und eine saftige Strafe zahlen, was ihm eine pretty hefty bill beschert.

Hier sind einige Dinge, die Sie an Ihrem geschäftigen Tag vielleicht verpasst haben:

5 Dinge

1️⃣ Mysterioses Vibrieren: Letztes Jahr löste ein Erdrutsch in Grönland eine 650-Fuß-Megit tsunami aus, die das Erdbeben neun Tage lang erschütterte. Forscher haben endlich den Grund für dieses Phänomen herausgefunden, warnen jedoch, dass es einen unheimlichen Vorgeschmack auf die Zukunft gibt.

2️⃣ Diebstahlskrieg: Vor einem Jahr erklärten Einzelhandelsgeschäfte in den USA den Kampf gegen Ladendiebstahl zum Notfall. Sie verstärkten die Sicherheit und verschlossen die Ware. Ihre Bemühungen zeigen Fortschritte, aber es gibt Zweifel daran, wie groß das Problem tatsächlich war.

3️⃣ Mythos der Osterinsel: Die abgelegene Region hat lange für Rätsel gesorgt. Einige Forscher nutzen sie als Warnsignal dafür, wie die Überbeanspruchung begrenzter Ressourcen zu einem katastrophalen Bevölkerungsrückgang führen kann. Neue Beweise widerlegen jedoch die umstrittene Theorie und werfen Licht auf die Vergangenheit der Insel.

4️⃣ Emotionale Völlerei: Essen dient nicht nur dem Zweck der Ernährung, sondern hat auch kulturelle und emotionale Bedeutung, wie das Feiern eines Erfolgs. Experten erklären das Problem, Essen nur als Brennstoff zu betrachten, und geben Tipps, wie man eine gesündere Beziehung zum Essen aufbauen kann.

5️⃣ Gehirnerschütterungen im Football: Quarterback Tua Tagovailoa der Miami Dolphins hat keine Pläne, in den Ruhestand zu gehen, obwohl er in seinem letzten Spiel erneut eine Gehirnerschütterung erlitt. Der 26-Jährige hatte bereits mehrere Gehirnerschütterungen in der Saison 2022 und hatte überlegt, 2023 für eine Weile den Football aufzugeben.

🐻 Ohne Hemmungen: Nach einer anstrengenden Woche braucht man manchmal nur einen entspannten Tag am Strand, um die Zehen ins Wasser zu tauchen. In Kalifornien hatte ein Bär wohl denselben Gedanken. Badende waren überrascht, als sie das Tier gemütlich herumlaufen und baden sahen.

• Polizei gibt weitere Details zu einem mutmaßlichen Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Trump bekannt. Bleiben Sie auf dem Laufenden• Das Weiße Haus bezeichnet Elon Musks Beitrag über Attentatsversuche als "unverantwortlich"• Das U-Boot Titan sendete seine letzte Nachricht 6 Sekunden vor dem Verlust des Kontakts, wie Ermittler berichten

📸 Starke Worte: Der Schauspieler D’Pharaoh Woon-A-Tai aus der Serie "Reservation Dogs" setzte mit seinem Outfit auf dem Emmys-Roteteppich ein starkes Statement für vermisste und getötete indigene Frauen. Der Schauspieler, der aus der Oji-Cree-First-Nations-Stamm stammt, schrieb auf Instagram: "Das ist für sie, nicht für mich, nicht für euch."

👑 Wenn Sie ungefähr diese Summe in Ihrer Kasse haben, ist ein ehemaliger Lieblingsurlaubsort der Queen Victoria zum Verkauf angeboten. Die toskanische Villa bietet 23 Schlafzimmer, schöne Gärten und einen antiken Swimmingpool.

🏈 Quarterback Malik Willis der Green Bay Packers verzichtete darauf, den Ball auf einer entscheidenden dritten Down in der NFL-Partie gegen die Indianapolis Colts am letzten Sonntag zu werfen. Warum? (Bonus: Wer ging als Sieger hervor?)

📱 Abschalten: Eltern, die ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf ihre Bildschirme richten, anstatt mit ihren Kindern zu kommunizieren, könnten unbewusst die Sprachentwicklung ihrer Kinder beeinträchtigen, wie eine neue Studie zeigt.

👩‍❤️‍👨 Wir möchten den Tag auf einer positiven Note beenden: Iga Olszak und Vlad Dimovski trafen sich als Teenager in Griechenland. Sie verbrachten jede wache Minute miteinander, entweder Wandern oder einfach nur Reden. Aber der Sommer ging schließlich vorbei und sie verloren sich aus den Augen. Jahrzehnte später, nach Trennungen und Scheidungen, fanden die beiden wieder zusammen. Die unerwartete Wendung folgte.

